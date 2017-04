Kurier abgetreten

Die im Juni 1921 in Krakau geborene Hella Rufeisen-Schüpper, geborene Bathsheva, verstarb am Vorabend des Holocaust-Gedenktags. Als Kurierin im Warschauer Ghetto, die nach dem Krieg (1961) auch im Eichmann-Prozess ausgesagt hat, wurde Hella Rufeisens Name nicht nur im ganzen jüdischen Europa zum Begriff für Kampfesmut und Überlebenswillen, sondern auch in Palästina, dem späteren Israel, wohin die Verstorbene 1945 einwanderte. Sie liess sich zuerst in der Ortschaft Beit Yehoshua nieder und war später eine der Mitbegründerinnen des Moschaws Bustan Hagalil in Westgaliläa, wo sie bis zu ihrem Lebensende wohnte. Im Krieg schlich sich Hella Bathsheva, die Mitglied der Bne-Akiva-Jugendbewegung gewesen war, ins Warschauer Ghetto ein, wo sie zu den Gründern der Verbandes der von Mordechai Anielewicz geleiteten Organisation der jüdischen Widerstandskämpfer gehörte. 1943 geriet Hella Rufeisen in Gefangenschaft und wurde nach Deutschland ins KZ Bergen-Belsen deportiert, doch sie überlebte. Die Zeitung «Haaretz» zitierte diese Woche Ahuva Dotan, die Schwiegertochter der Verstorbenen, wie folgt: «Es ist sehr symbolisch, dass sie am Vorabend des Holocaust-Gedenktages starb und sich ihren Freunden von der Organisation der jüdischen Kämpfer zugesellt hat. Einst sagte sie Anielewicz, dass sie mit ihnen mit Ghetto bleiben und sterben wollte.» 1990 veröffentlichte die Verstorbene ein Buch über ihre Erfahrungen im Warschauer Ghetto und 2003 gehörte sie in Yad Vashem zu den Entzündern der Gedenkkerzen am Holocaust-Gedenktag. Hella Rufeisen-Schüpper hinterlässt drei Söhne, neun Enkelkinder und sechs Urenkel.