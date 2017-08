Kunstwerke oder Beweisstücke?

BERN

Anna-Sabine Rieder, 25. August 2017

Im Vorfeld einer Ausstellung über «entartete Kunst» bietet das Kunstmuseum Bern einen Einblick in die Werkstatt Gurlitt, in der zahlreiche Gemälde aus dem Nachlass von Cornelius Gurlitt restauriert werden.



220 Werke aus dem Nachlass von Cornelius Gurlitt werden zurzeit im Kunstmuseum Bern restauriert, bevor sie im November in der gros-sen Ausstellung «Bestandsaufnahme Gurlitt. Entartete Kunst – Beschlagnahmt und verkauft» der Öffentlichkeit gezeigt werden sollen. Am letzten Freitag lud das Kunstmuseum zu einer Medienkonferenz in die Werkstatt Gurlitt ein.

Mit den Worten «Nun haben die Kunstspezialisten die Juristen abgelöst» leitete Stiftungsratspräsident- Jürg Bucher das Treffen- ein. Normalerweise sei es erfreulich, wenn man eine Erbschaft erhalte. Diese jedoch habe sich als ambivalent und schwierig erwiesen, so Regierungspräsident Bernhard Pulver. Sie ergänze die bestehende Expressionisten--Sammlung des Museums und sei Teil der euro-päischen Geschichte, in der schwerste Menschenrechtsverletzungen stattgefunden hätten. Pulver spricht von einem sehr wertvollen und aussergewöhnlichen Nachlass mit grosser Verantwortung.

Kunstwerke als Patienten

Die «verletzten» Werke weisen typische Schäden und Spuren von Materialalterung auf, wie es für Werke mit einer bewegten Geschichte zu erwarten ist. Einige Werke befinden sich auch in einem bedenklichen Zustand.

Im Untergeschoss des Kunstmuseums wurde eine temporäre Werkstatt eingerichtet. Sie erinnert mit ihren raumtrennenden Plastikplanen, Mikroskopen, Pinzetten und hellen Lampen sowie den vielen anderen technischen Instrumenten an die Isolierstation eines Krankenhauses. Auf den weiss bespannten Tischen liegen bedeutende Kunstwerke als Patienten und werden minutiös gepflegt. Die Restaurierung gilt als Wundermittel. Offene Risse oder umgeschlagene Papierkanten müssen gesichert, Passepartouts ausgewechselt und die Haftung der Malschichten nachgebessert werden.

Es darf keine Gefahr mehr durch Holzschädlinge oder Schimmel bestehen, sonst werden die Werke erst in Quarantäne gelagert, damit die Sporen nicht auf die Bestände des Kunstmuseums Bern übergreifen. Das Aquarell von Wassily Kandinsky «Schweres Schweben» aus dem Jahr 1924 litt unter Schimmelbefall und wurde in Quarantäne genommen. Ebenso «Maschka» von Otto Mueller aus dem Jahr 1921. Im Schutzanzug und mit einem Mikrosaug-gerät nehmen die Restauratoren ihren Kampf gegen den Schimmelbefall auf. Eine Schmutzschleuse mit klebrigem Boden verhindert, dass die Sporen aus der Quarantänestation ins Museum getragen werden.

Das Team Konservierung und Restaurierung des Kunstmuseums in Bern erhält tatkräftige Unterstützung durch die Studierenden der Hochschule der Künste Bern, die unter fachlicher Anleitung arbeiten. Die Kunstwerke würden sonst nicht termingerecht zur Ausstellung fertig, so die Museums-direktorin Nina Zimmer.- Nicht nur die Restauratoren seien mit Hochdruck an der Arbeit, sondern auch die Kuratoren der Ausstellung und die Provenienz-forschenden,- unterstrich Zimmer.

Die kunsttechnologische Identifikation erfordert ein geschultes Auge, unterstützt von Hilfsmitteln wie Stereomikroskop, Streiflicht, Durchlicht, Ultraviolett und Infrarot. Alles wird dokumentiert. Die kunsttechnologische Identifikation ist zudem ein Grundbaustein im vielteiligen und hochaktuellen Puzzle um Authentizität und Fälschung, um Provenienz und Raubkunst. Besondere Bedeutung haben Stempel, Bezeichnungen und Etiketten, die in vielen Fällen auf der Rückseite der Werke zu finden sind. Sie verweisen direkt auf historische Ereignisse, Besitzverhältnisse und Standortwechsel.

Rückgabeansprüche

Bis Ende Dezember 2017 läuft das Projekt «Provenienzrecherche Gurlitt». Ziel ist die Erforschung der historischen Eigentumsverhältnisse der Kunstwerke insbesondere bezüglich der Fragen, ob es sich möglicherweise um NS-Raubkunst handelt und wem das Werk entzogen wurde. Ein New Yorker Anwalt entdeckte in der Sammlung Gurlitt das Bild «Die zwei Reiter- am Strand», das seiner Familie gehörte. Er verklagte die Bundesregierung Deutschland und Bayern auf sofortige Rückgabe. Besonders kritisch wurde hier gesehen, dass die Staatsanwaltschaft Augsburg die Entdeckung der Bilder nicht sofort öffentlich machte, obwohl sie wusste, dass die Bilder von den Nazis gestohlen wurden. Amerikanische Gerichte haben sich in der Vergangenheit bei NS-Raubkunstfällen mehrfach für zuständig erklärt. Die deutschen Verjährungsfristen greifen dann nicht. Es seien viele Rückgabeansprüche geltend gemacht worden, informierte die Direktorin des Kunstmuseums Bern. Werke von Henri Matisse über Camille Pissarro und Adolph von Menzel konnten an die rechtmässigen Eigentümer zurückgegeben werden, so Nina Zimmer.

«Entartete Kunst» versus Raubkunst?

In Bern wird nur «entartete Kunst» gezeigt, sogenannte grüne Werke, die keinen Verdacht auf Raubkunst haben. Thomas Buomberger, Historiker und Autor des Buches «Raubkunst Kunstraub» sieht die Annahme der Sammlung Gurlitt durch das Kunstmuseum Bern positiv, sofern kein Zweifel daran besteht, dass keine Raubkunstwerke dabei sind. Raubkunst steht für einen rechtswidrigen Entzug von Privateigentum im Kontext von Diskriminierung, Entrechtung, Verfolgung und letztlich Vernichtung durch das NS-Regime. Unter dieser Art von Raubkunst versteht man Kulturverluste, die dadurch entstanden sind, dass das NS-Regime Privatpersonen verfolgt, erpresst, ihres Besitzes beraubt und in vielen Fällen ermordet hat.

Bei der «entarteten» Kunst stand die Kunst selbst im Visier der staatlichen Verfolgung, staatliche Einrichtungen waren betroffen. Maler erhielten Arbeits- und Ausstellungsverbot. Mit Beginn der Ausstellung «Entartete Kunst» 1937 in München wurden alle dem Nationalsozialismus missliebigen modernen Kunststile als «entartete Kunst» zusammengefasst. Bei letzterer wurden Kunstwerke wie die aus dem Gurlitt-Erbe aus öffentlichen Sammlungen beschlagnahmt und durch die 1938 von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels- gegründete Kommission zur Verwertung der beschlagnahmten Werke sogenannter entarteter Kunst verkauft.

Die Kunsthistorikerin Meike Hoffmann von der Forschungsstelle «Entartete Kunst» der Freien Universität Berlin wurde von der Staatsanwaltschaft Augsburg 2012 damit betraut, einen ersten Überblick über die Herkunft der Bilder zu geben. «Umfang und Qualität der Sammlung waren nicht klar», so Hoffmann. «Geheime Treffen fanden statt, Aktenordner mit Fotos wurden übergeben. Ein erster, zeitaufwendiger Schritt bestand darin, die sichergestellten Werke zu identifizieren.» Der Bund begrüsst, dass das Kunstmuseum Bern explizit die Washingtoner Richtlinien von 1998 anerkennt, womit die Klärung der Herkunft der Kunstwerke aus dem Gurlitt Nachlass weitergeführt werden kann. Er erwarte, dass mögliche Raubkunstfälle rasch und transparent geklärt werden, um faire und gerechte Lösungen zu erzielen, sagt Benno Widmer, Leiter der Sektion Museen und Sammlungen des Eidgenösssischen Department des Inneren.

Howard N. Spiegler, Partner der New Yorker Kanzlei Herrick, Feinstein LLP und Co-Vorsitzender der Art Law Group, stellt im Gespräch mit tachles zutreffend fest, dass das Berner Kunstmuseum wahrscheinlich nicht mit Klagen auf Herausgabe der Kunstwerke rechnen müsse, es sei denn, es handle sich bei den Werken um Leihgaben an die damaligen Museen. Raubkunst umfasse natürlich auch «entartete» Kunst. Entscheidend sei hier, dass die Museen, in denen die Enteignungen stattgefunden haben, in staatlicher Hand waren und nicht in Privateigentum. Solange die Museen im Fall der berechtigten Geltendmachung von Ansprüchen die Werke, die sie zeigen, zurückgeben, sieht Spiegler eine wichtige Lektion in der Ausstellung. Die Öffentlichkeit lerne, was es heisst, Leben und Kultur zu zerstören – dies sei ein Teil der schrecklichen Verwüstung der Nazis an Juden gewesen.

Nach der Ausstellung

Geplant sei, dass die Gurlitt-Sammlung unter Raubverdacht, die im November in der Bonner- Bundeskunsthalle parallel zur Ausstellung in Bern gezeigt wird, im Jahr 2018 leihweise ins Berner Kunstmuseum kommen soll, so Nina Zimmer. Die Herkunft dieser Bilder ist grösstenteils ungeklärt. Patty Gerstenblith, Rechtsprofessorin am Center for Art, Museum & Cultural Heritage Law der DePaul University in Chicago, sieht hierin die Chance, dass die Bilder Aufmerksamkeit auf sich ziehen und noch mehr Eigentümer gefunden werden könnten. Sie regt an, alle Bilder und Forschungser-gebnisse auch ins Internet zu stellen, sodass die Erben der Überlebenden und ehemaligen Eigentümer so viel wie möglich herausfinden können. 

www.kunstmuseumbern.ch