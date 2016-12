Kunstmuseum erhält Gurlitt-Erbe

BERN

Valerie Wendenburg, 16. Dezember 2016

Wie am Donnerstagmorgen bekannt wurde, hat das Oberlandesgericht München die Beschwerde von Cornelius Gurlitts Cousine Uta Werner abgelehnt. Damit bestätigt der zuständige Zivilsenat des Oberlandesgerichts München das Urteil des Amtsgericht in München und erklärt das Testament von Cornelius Gurlitt vom 9. Januar 2014 für wirksam. Darin hat dieser das Kunstmuseum Bern zum Alleinerben eingesetzt. Es heisst, eine Testierunfähigkeit des Erblassers zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung habe nicht nachgewiesen werden können. Cornelius Gurlitt habe weder an einem Wahn noch an einer Demenz gelitten, als er sein Testament verfasst habe, so das Oberlandesgericht. Zu diesem Ergebnis gelangten die Richter nach umfangreichen Ermittlungen, Einholung eines schriftlichen psychiatrischen Sachverständigengutachtens sowie einer mündlichen Anhörung des Sachverständigen und von Zeugen. Ein Weiterzug der Beschwerde an den Bundesgerichtshof ist gemäss der Mitteilung des Oberlandesgerichts ausgeschlossen, möglich sei einzig ein Weiterzug an einer landgerichtlichen Zivilkammer.