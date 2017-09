Kunst  in Zürich

ANNA LUKASHEVSKY

Zurzeit ist die israelische Künstlerin Anna Lukashevsky zu Gast im Message Salon Embassy Zürich Nord.

1975 in Vilnius geboren, lebt und arbeitet Lukashevsky heute in Haifa. Sie ist Malerin und Mitglied von New Barbizon, einer Künstlergruppe von Malerinnen, die alle in der Sowjetunion geboren und nach deren Zusammenbruch in den neunziger Jahren als Jugendliche mit ihren Familien nach Israel emigriert sind. New Barbizon ist in Israel sehr aktiv und zu einer Art Bewegung geworden. Auch in Zürich leben und arbeiten russisch-israelische Künstlerinnen und Künstler mit Verbindungen zu New Barbizon, so zeigte etwas Maria Pomiansky im Jahr 2013 im Message Salon ihre Filmtrilogie. Mitglieder von New Barbizon widmen sich vorwiegend der figurativen Malerei als zeitgenössische Chronisten der Strasse, der Menschen und des Alltags. Der Name wurde in Anlehnung an die Künstlerkolonie Barbizon ge-wählt, die in Frankreich im 19. Jahrhundert für gemeinsames Malen in der Natur stand. Mitte Oktober wird Anna Lukashevsky ihre Bilder in Zürich ausstellen. VW

Vernissage: Freitag, 13. Oktober, 16–20 Uhr, Ausstellung: Samstag, 14., und Sonntag, 15. Oktober, Message Salon Embassy, 25hours Hotel Langstrasse, Langstrasse 150, Zürich. http://messagesalon.ch/