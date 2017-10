AARAU

VALERIE WENDENBURG, 27. Oktober 2017

Aktuell ist im Forum Schlossplatz die Ausstellung «880 m ü. M. – Zeitgenössische Kunst aus Palästina» zu sehen. Im Flyer heisst es: «Denken wir an Palästina, denken wir nicht vorrangig ans Meer. Es sind vielmehr Bilder karger, trockener Landschaften und des politischen Konflikts, die sich uns aufdrängen.» In der Ausstellung aber spielen Meer und Wasser eine heimliche Hauptrolle, spiegeln in den Arbeiten von Jumana E. Abboud, Alaa Abu Asad,

Inas Halabi, Suhair Jarayseh, Wafa Mari und Ruba Salameh alltägliche und existenzielle Fragen wider. Die von Susann Wintsch kuratierte Schau knüpft an bestehende Verbindungen zwischen Aarau und Palästina an, denn seit mehr als 15 Jahren lädt das Gästeatelier Krone palästinensische Künstler/innen nach Aarau ein. Auf dem Bild zu sehen ist «Isabelle, Salvador da Bahia» von Alaa Abu Asad.

Bis 14. Januar, Forum Schlossplatz, Schlossplatz 4, Aarau. www.forumschlossplatz.ch