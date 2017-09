Kulturministerin Regev fällt aus dem Tritt

FOXTROT

11. September 2017

Regev ist empört über die Aufhetzung der Jungen gegen die «moralischste Armee der Welt».

Wenig beeindruckt ist offensichtlich Kulturministerin Miri Regev (Likud) vom israelischen Film «Foxtrot», der am Filmfestival von Venedig den 2. Preis der Grand Jury gewonnen hat. Im Gegenteil. Sie gibt sich «empört» darüber, dass «israelische Künstler zur Aufhetzung der jungen Generation gegen die moralischste Armee der Welt beitragen, indem sie Lügen unter der Maske von Kunst verbreiten», sagte die Ministerin am Samstagabend. Regev beschuldigte den Film ferner, der anti-israelischen BDS-Bewegung und IsraelHassern in aller Welt «Rückenwind» zu verleihen. Direktor Samuel Maoz verteidigte den Film und meinte, keine Gesellschaft könne blühen, wenn «Kritiker als Verräter hingestellt werden». Wenn er den Ort kritisiere, in dem er lebe. Dies geschehe, weil er sich Sorgen mache. «Ich mache es, weil ich den Ort beschützen will. Ich mache es aus Liebe», sagte er vor Reportern. [JU]