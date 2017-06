«Kultureller Genozid» als neuer Tatbestand?

BASEL

Valerie Wendenburg , 23. Juni 2017

Während die Art Basel erneut tausenden Besuchern einen Einblick in die Welt der Kunst bot, beschäftigte sich eine Tagung der Universität Basel mit dem Thema «Kunst & Recht 2017».



Fernab vom glamourösen Geschehen der Art Basel fand zeitgleich im Congress Center das eintägige Seminar zum Thema «Kunst & Recht 2017» statt, und der Andrang an der Weiterbildungsveranstaltung der Juristischen Fakultät Basel war gross. Darüber zeigte sich Peter Mosimann, der die Tagung zusammen mit Beat Schönenberger leitete, gegenüber tachles sehr erfreut. Insgesamt sieben Referenten sprachen zu dem Publikum, das vor allem aus Juristen, Kunstsammlern, Museumsverantwortlichen, Galeristen und Kunsthändlern bestand.

Digitale Zukunft?

Einen Blick in die Zukunft warf gleich der erste Redner, Thomas Dreier, Direktor des Zentrums für angewandte Rechtswissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie. Unter dem Titel «Das digitale Museum» setzte er sich mit der Frage auseinander, inwiefern Museen in Zeiten der Digitalisierung und Vernetzung von den Möglichkeiten digitaler Kommunikation Gebrauch machen können. Macht es Sinn und ist es rechtlich überhaupt möglich, Sammlungsbestände mit digitalen Mitteln nach aussen zu öffnen? Dreier schilderte das Beispiel vom Amsterdamer Rijksmuseum, das sich aufgrund seiner Renovierung und damit einhergehenden Schliessung dazu entschloss, hochaufgelöste Scans seiner Sammlungsbestände anzufertigen und dem Zugriff von aussen zu öffnen. Auch wenn den Museen in Bezug auf urheberrechtlich geschützte Werke oftmals recht enge Grenzen gesteckt sind, so rät Dreier den Museumsverantwortlichen doch, sich eine digitale Strategie zu eigen zu machen – allerdings mit dem Ziel, das ursprüngliche bürgerliche Museum auch künftig als Erlebens und Erlebnisraum eigener Art zu erhalten.

Zerstörung von Kulturgut

Nach einer ersten Pause wandte sich Kerstin Odendahl, Professorin für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht aus Kiel, mit dem hochaktuellen wie erschütternden Thema der Zerstörung von Kulturgut als Kriegsverbrechen an die Tagungsteilnehmer. Anschaulich zeigte sie auf, dass Kulturgütern, die für die Identität und das Selbstverständnis eines Volkes oder gesellschaftlicher Gruppen von essentieller Bedeutung sind, in bewaffneten Konflikten eigentlich nie eine militärisch-strategische Bedeutung zukommt. Das heisst: Die Beweggründe, Kulturgüter zu zerstören, sind allein emotionaler Natur. Der Gegner soll auf diese Weise kulturell-religiös geschlagen und gedemütigt, ja eventuell sogar kulturell-religiös ausgelöscht werden. Während die Zerstörung von Kulturgut über Jahrtausende zu den anerkannten Rechten des Siegers gehörte, hat sich suk-zessive ein immer strengeres Verbot der Beschä-

digung und Zerstörung von Kulturgut in bewaffneten Konflikten herausgebildet. So hat es seit den Kriegsverbrecherprozessen von Nürnberg 1945/46 mehrere Verurteilungen durch internationale Strafgerichte gegeben. Die in der Öffentlichkeit am meisten wahrgenommenen Urteile waren die gegen Pavle Strugar wegen der Zerstörung der Altstadt von Dubrovnik in den Jahren 1990/91 sowie gegen Ahmad al-Faqi al-Mahdi wegen der Zerstörung zahlreicher Mausoleen und wegen des Angriffs auf die Djingareyber Moschee in Timbuktu im Jahr 2012.

So positiv dies auch zu werten ist – es gibt dennoch- Lücken in der Gesetzgebung, die es zu schliessen gilt. Was zum Beispiel geschieht, wenn ein Kulturgut ausserhalb eines Kriegsgebiets zerstört wird? Was, wenn der Islamische Staat (IS) seine Drohungen wahr macht und den Pariser Eiffelturm- sowie den Petersdom in Rom in die Luft jagt? Odendahl spricht sich für die zurzeit diskutierte Schaffung eines neuen Tatbestands des Völkermords in Form des sogenannten «kulturellen Genozids» aus – diese alte Idee findet derzeit- wieder Fürsprecher, würde sie doch die Kulturzerstörungen des IS unter den Tatbestand der Kriegsverbrechen subsumieren.

Wertvolle Handelsware

Einem weiteren Thema des Kulturgüterschutzes widmete sich Robert K. Paterson, emeritierter Professor der Peter A. Allard School of Law an der University of British Columbia. In seinem Referat vermittelte er aus rechtshistorischer Sicht den Kampf für die Rettung und den Schutz der Mokomokai – den konservierten Köpfen von Maori, den Ureinwohnern Neuseelands. Sie waren während der Musketenkriege im frühen 19. Jahrhundert wertvolle Handelsware und wurden später bei Auktionen in England oder Frankreich verkauft. Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts gibt es Bemühungen, die zu Hunderten in der ganzen Welt in Museen und Privatbesitz befindlichen Mokomokai nach Neuseeland zurückzuführen.

Hochaktuelle Themen

Während die Referate und anschliessenden Diskussionen- des Vormittags sich mit der Kulturgütervermittlung und dem Kulturgüterschutz auseinandersetzten, war der Nachmittag kunstrechtlichen Themen des Sammelns und des Handelns gewidmet. Mit einem Schweizer Thema befasste sich Olivier- Mosimann, Anwalt in Basel, der unter dem Titel: «Vereinbart oder rechtsbestimmt?» aufzeigte, inwiefern Einschränkungen des Kunsthandels durch Drittrechtsordnungen vor Schweizer Gericht und Schiedsgericht zu hören sind. Anne Laure Bandle hingegen, Lehrbeauftragte für Kunst- und Kulturgüterrecht am Art-Law-Center der Universität Genf, beschäftigte sich mit der Frage, ob die Uhrheberschaft an Kunstwerken nicht nur beansprucht, sondern auch abgelehnt werden kann. Sie erörterte das Thema im Kontext von Werken, welche Künstler nicht abgeschlossen oder später verworfen haben. Über den rechtlich gebotenen Umgang der Kunstauktionshäuser bei Interessenkonflikten sprach Joëlle Becker, Rechtsanwältin und Dozentin an der Universität Genf. Am Schluss der Tagung, in deren Anschluss alle Teilnehmer noch die Art Basel besuchen konnten, setzte sich Yaniv Benhamou mit der posthumen Vervielfältigung des Kunstwerks auseinander. Der Anwalt und Dozent der Universität Genf führte in seinem Vortrag verschiedene Werke wie zum Beispiel Man Rays «Violon d'Ingres» oder auch «Das Tagebuch der Anne Frank» an. Aufgrund der vielfältigen Themen der Tagung wird deutlich, dass es zahlreiche offene Fragen rechtlicher Natur es gibt, von denen einige hochaktuell und von hoher Priorität sind – wie nur schon zum Beispiel die Ahndung- der Zerstörung von Kulturgut. Es ist lobenswert und von grosser Bedeutung, dass die Referate im Rahmen der Art Basel stattfanden und der Anlass von der internationalen Kunstmesse selbst unterstützt wurde. 