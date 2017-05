Künstliche Augen für Helikopterpiloten

ZÜRICH

Gisela Blau , 24. Mai 2017

An einem von der Handelskammer Schweiz-Israel organisierten Anlass wurde eindrücklich die Zusammenarbeit zwischen Elbit und der Rega präsentiert.



Diese «tollühnen Männer in ihren fliegenden Kisten» sind Helden der Lüfte. Sie steigen mit ihren Helikoptern beinahe bei jedem Wetter auf, um Unfallopfer zu bergen und Kranke ins Spital zu fliegen. Doch bisher mussten in der Schweiz jedes Jahr rund 600 Missionen abgesagt werden, weil die Sicht sogar für die mutigen Helipiloten zu schlecht war.

«Künstlichen Augen» für die Luft-Retter waren das Thema des letzten Mittagsanlasses der Handelskammer Schweiz-Israel am vergangenen Donnerstag, wie stets im Hotel St. Gotthard an der Zürcher Bahnhofstrasse. Die Referenten waren Spezialisten, die wussten, wovon sie sprachen: Dror Yahav von der israelischen Luftfahrts- und Rüstungsfirma Elbit, in der Schweiz bekannt durch den Ankauf neuer Drohnen für die Armee, sowie Heinz Leibundgut, in leitender Funktion bei der Schweizer Luftrettungsgesellschaft Rega. Beide sind Piloten. Der Israeli war einer der legendären Kampfpiloten der israelischen Luftwaffe. Später absolvierte er die Universität Tel Aviv, für einen Bachelor of Arts in Computerwissenschaften und ein Executive MBA. Bei Elbit ist Yahav verantwortlich für Innovation, beispielsweise die Enhanced Flight Vision Systems (EFVS), Systeme für erhöhte Sicht beim Fliegen. Heinz Leibundgut ist ein sehr erfahrener Helikopter-Pilot und -Ausbildner, heute im Rega-Management. Beide Redner vereinten Erfahrung mit Know-how zu einer interessanten Präsentation, die auch technisch weniger begabte Zuhörende nicht überforderte.

Wie bei «Star Wars»

In den Power-Point-Präsentationen beider Männer gab es verblüffende Videos. «Unglaublich, wie Wirklichkeit gewordene Science-Fiction», staunte Armin Zucker, Präsident der Handelskammer Schweiz-Israel. In der Tat fühlte man sich oft in «Star Wars» versetzt: Erst sieht der Pilot aus seinem Helikopterfenster rein gar nichts, nur grauen Nebel. Doch plötzlich, wenn er durch ein künstliches Auge schaut, erscheinen wie durch ein Wunder in Grün die Landschaft, die Hindernisse, die Landebahn oder der Helikopterlandeplatz auf dem Dach eines Spitals.

Dror Yahav hat mitgeholfen, bei Elbit diese innovativen Sehhilfen für Piloten zu entwickeln. Sie erzielen grossen Erfolg, denn sie ermöglichen Flüge auch bei schlechtem Wetter- und bei miserablen Sichtverhältnissen, sehr wichtig für kommerzielle Transporte und ganz besonders für Rettungsmissionen.

Leben retten

Und was hat das mit der Schweizer Rega zu tun? «Wir sind froh, dass wir die Rega gefunden haben», bekannte Yahav. «Wir denken ähnlich, wir verstehen uns. Die Rega und ihre Piloten wollen nur eines – Leben retten.» Die Rega hat das EFVS für ihre Helikoptertypen getestet. Und hier wurde ein weiterer Gast vorgestellt, der aber kein Referat hielt: Maya Shpak, eine der ersten fliegenden Frauen in der israelischen Armee, ist Helikopterpilotin. Sie ist bei Elbit die Projektverantwortliche für die Verhandlungen mit der Rega. Sie arbeitete mit den Schweizer Helikopterpiloten zusammen, in deren Maschinen das «künstliche Auge» getestet wurde, das den Helipiloten das Aussehen von Zyklopen verleiht. Das System wurde von den Rega-Spezialisten nach den Tests positiv bewertet. Ein Vertrag ist daraus noch nicht entstanden. Aber zumindest ein gemeinsamer Auftritt bei der Handelskammer Schweiz-Israel. 