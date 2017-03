Kritische Juden

Donald Trump

Jacques Ungar, 24. März 2017

Die Zustimmungsrate der amerikanischen Juden zu ihrem Präsidenten Donald Trump liegt bei 31 Prozent, eine Zahl, die um mehr als zehn Punkte unter den 42 Prozent Zustimmungsrate der gesamten US-Bevölkerung zu ihrem Präsidenten liegt. Das geht aus eine Umfrage hervor, die das Gallup-Institut zwischen dem 20. Januar, dem Tag von Trumps Vereidigung, und dem 15. März durchgeführt hat. Gallup weist darauf hin, dass die US-Juden entlang von Parteilinien auf Donald Trump reagieren. Demnach identifizierten sich rund 64 Prozent der Juden mit der Demokratischen Partei, 29 Prozent dagegen mit den Republikanern. Gallup unterstreicht auch, dass Präsident Trump den amerikanischen Juden «gemischte Signale» über ihre Position im Lande und die Haltung der Administration zu Israel vermittelt habe. In diese von den Juden der USA kritisch aufgenommene Kategorie fallen Trumps zuerst zögernde Verurteilung der Welle des Antisemitismus und die Nicht-Erwähnung der Juden in der Verlautbarung der Administration zum Holocaust-Gedenktag. Ebenfalls negativ auf die Zustimmungsrate habe sich einerseits die Ernennung eines siedlerfreundlichen

Botschafters für Israel und andererseits die Aufforderung an Israel ausgewirkt, Zurückhaltung zu üben bei der Bautätigkeit in den Siedlungen. Laut Ansicht des Gallup-Instituts hat Trump aber immer noch wesentliche Gelegenheit, sein Image «unter den Juden, Amerikanern und der ganzen Welt» aufzumöbeln, wenn es ihm gelingt, ein Friedensabkommen zwischen Israel und den Palästinensern zu verwirklichen. Das dürfte, so vermutet Gallup, die Zustimmungsrate nicht nur unter den US-Juden, sondern unter allen Erwachsenen der Nation aufbessern.