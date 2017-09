Kritik an Unifil

In Anspielung an die Worte der amerikanischen Uno-Botschafterin Nikki Haley anfangs Woche betonte der israelische Uno-Botschafter Danny Danon, der Sicherheitsrat müsse sich zwingend mit dem «Rüstungswettlauf der Hizbollah in Südlibanon» befassen. «Botschafterin Haley hat recht. Die Unifil kann nicht weiter gegenüber der Aufrüstung in Süd-libanon blind bleiben. Die Organisation muss den Verletzungen der Resolutionen des Sicherheitsrates gegenüber ein Ende setzen, um Ruhe in unserer Region zu gewährleisten.» Danon appellierte an den Sicherheitsrat, sich für ein «robusteres Unifil-Mandat» einzusetzen, das sich mit den schwerwiegenden Verletzungen befassen sollte, welche die schiitische Miliz darstellen würde. Bei ihrer Kritik an der Unifil meinte Nikki Haley, die 10 500 Mann starke Unifil-Truppe würde ihren Job «nicht effizient» erledigen. Speziell er-wähnte sie dabei Generalmajor Michael Beary, den irischen Unifil-Kommandanten, der nach Ansicht der amerikanischen Diplomatin, die Waffenverstecke der Hizbollah ignoriere. Das seit 2006 in seiner jetzigen Form existierende Unifil-Mandat in Südlibanon läuft Ende Monat aus, und Washington wünscht sich einen härteren Sprachgebrauch in der Region. Israel beklagt sich darüber, dass die Hizbollah ihre Waffenarsenale und Raketenbatterien im Süd-libanon unter dem «wachsamen Auge» der Friedenstruppen der Blauhelme- aufstocke. Dank seiner Allianz mit Teheran und seiner sich daraus ergebenden Unterstützung der Regierungstruppen in Syrien droht hingegen Russland ständig mit dem Veto gegen eine Resolution des Sicherheitsrates.