Kritik an Parteiposition

DANIEL JOSITSCH

16. Dezember 2016

Politiker des rechten SP-Flügels haben sich zu einer Plattform zusammengeschlossen, um mitzuhelfen, «die Stimmen der gemässigten, reform-orientierten SP-Mitglieder» parteiintern zu bündeln und zu stärken. Dies teilte die SP am Mittwochmittag mit. Zu den Vertreter dieses Flügels gehört neben Ständerätin Pascale Bruderer oder Nationalrätin Evi Allemann auch der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch. Diese Exponenten sprachen sich am Mittwoch im Bundeshaus vor den Medien zwar gegen eine Spaltung der Partei aus, gehören aber zu den Kritikern des parteilichen Positionspapiers zur «Wirtschaftsdemokratie», das laut Meinung der Kritiker «dirigistisch geprägt» und «weit entfernt» von der wirtschaftlichen Realität ist. Zudem sei das Papier in einem «verstaubten Polit-Slang» verfasst. Die grosse Mehrheit der SP-Delegierten unterstützte dagegen die neue Stossrichtung der Partei. Mit dem Positionspapier will die SP den Rahmen für ihre künftige Wirtschaftspolitik abstecken. «Die Wirtschaft muss sozialer, demokratischer und ökologischer gestaltet werden», heisst es in der Einleitung. Konkret werden 20 Forderungen aufgelistet, darunter mehr Mitbestimmungsrechte für die Mitarbeitenden von Unternehmen.