Kritik an Irans Raketentest

ISRAELS VERTEIDIGUNGSMINISTER

25. September 2017

Reaktion Jerusalems auf jüngste iranische «Provokation».

Irans «provokative Aktionen» würden die freie Welt bedrohen. Das meinte am Wochenende der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman, nachdem Teheran nach eigenen Angaben eine ballistische Rakete mit multiplen Sprengköpfen getestet hat, die laut Teheran im Stande ist, Ziele in Israel zu treffen. Lieberman kritisierte diesen Test als einen «Akt der Provokation und des Trotzes gegen die USA und ihre Alliierten, sowie ein Versuch, sie zu testen.» Der Versuch sei laut Lieberman ein weiterer Beweis für das Bestreben Teherans, eine Weltmacht zu werden, die nicht nur den Nahen Osten bedrohe, sondern alle Staaten der freien Welt. Der israelische Verteidigungsminister warnte ganz besonders intensiv vor dem Tag, an dem eine solche ballistische Rakete einen nuklearen Sprengkopf transportieren würde: «Man stelle sich vor, was geschehen würde, sollte Iran in den Besitz nuklearer Waffen gelangen, was es anstrebt.» Israel dürfe nicht zulassen, dass dies geschehe. Die neue, von Teheran getestete Rakete hat laut israelischen Medienmeldungen eine Reichweite von 2000 Kilometern. Die Distanz zwischen der Islamischen Republik und Israel betrögt rund 1800 Kilometer. Am Samstag hiess es in Teheran, man werde trotz der amerikanischen Druckversuche fortfahren, das Waffenersenal weiter zu entwickeln. Israelische Beobachter vermuten, dass die Wahl des Zeitpunkts für den iranischen Raketentext kein Zufall sei, sondern im Zusammenhang stehe mit den präzedenzlosen Verbal-Attacken von US-Präsident Trump und dem israelischen Premierminister Netanyahu letzte Woche vor der Uno-Vollversammlung in New York. [TA]