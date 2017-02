Kritik an Aussage von Marine Le Pen zu Staatsbürgerschaft

FRANKREICH

13. Februar 2017

Am Donnerstag hat die Vorsitzende der rechtspopulistischen Front National ein Verbot doppelter Staatsbürgerschaften für französische Juden mit israelischem Pass angekündigt. Nun verurteilt der jüdische Abgeordnete Meyer Habib das Vorhaben als verfassungswidrig.

Bei einem TV-Interview über ihre Vorhaben nach einem allfälligen Sieg bei den französischen Präsidentschaftswahlen am 23. April hat Marine Le Pen am Donnerstag eine Aufhebung doppelter Staatsbürgerschaften für Staaten ausserhalb der EU angekündigt. Auf eine Nachfrage erklärte die Vorsitzende der rechtspopulistischen Front National, damit sei auch Israel gemeint.

Französische Juden mit israelischem Pass wären daher zu der Entscheidung für eine der beiden Nationalitäten gezwungen. Le Pen würde diese Massnahme auch für amerikanische und Pässe nordafrikanischer Staaten anwenden, nicht aber für russische. Obwohl der Staat bekanntlich nicht der EU angehört, betrachtet Le Pen die Nation Putins als Teil eines «Europas der Nationen». Sie dokumentiert damit die Sympathien rechtsnationalistischer Kräfte in Europa und den USA für Putin.

Das Vorhaben stiess umgehend auf scharfe Kritik jüdischer Exponenten. Am Sonntag verurteilte der französisch-jüdische Parlamentarier Meyer Habib das Vorhaben Le Pens in einem kurzen Beitrag für die «Times of Israel» als verfassungswidrig. Habib ist zudem Vizepräsident des französisch-jüdischen Dachverbandes CRIF und mit Binyamin Netanyahu befreundet. Er erinnerte Le Pen an die «unvergängliche Schuld Europas gegenüber dem jüdischen Volk» und bezeichnete Israel als «Versicherungs-Police für Juden in aller Welt».

Schliesslich erinnerte der Parlamentarier Le Pen an die antisemitischen Ausfälle ihres Vaters, der für sein Lob an die Adresse der Gestapo von einem französischen Gericht verurteil worden war. Jean-Marie Le Pen hatte jüngst erklärt, der französisch-jüdische Sänger Patrick Bruel solle «in die Öfen geschickt» werden. [AM]