Krise rund um Qatar weitet sich aus

GOLFSTAATEN

6. Juni 2017

Sechs arabische Staaten brechen Beziehungen zu dem mit Iran und der Hamas liierten Emirat ab.

Mit Bahrain, Ägypten, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Libyen und Jemen, haben sechs Araberstaaten am Montag ihre diplomatischen Beziehungen zu Qatar abgebrochen, dem die Unterstützung islamistischer Gruppen und Terroristen (wie z.um Beispiel Muslimische Bruderschaft, IS, al Qaida) vorgeworfen wird. Dieser Schritt richtet sich indirekt auch gegen Iran, das etwa im Jemen die gegen die Zentralregierung kämpfenden Houthi-Rebellen unterstützt. Teheran hat denn auch bereits am Montag als einer der wenigen Staaten bemängelt, die ergriffenen Massnahmen seien «nicht der richtige Weg», um den Terrorismus zu bekämpfen und die Krise im Nahen Osten zu beenden. – Die Krise rund um Qatar weitete sich aber bereits am Montag weiter aus. So hat Saudi-Arabien die Mitarbeiter des TV-Senders «al-Jazeera» zur sofortigen Schliessung der Studios im Königreich und zum Verlassen des Landes aufgefordert. Auch soll qatarischen Flugzeugen das Überfliegen des Territoriums der genannten Staaten untersagt werden. Die staatliche VAE-Fluggesellschaft Etihad Airways will ab Dienstag, ebenso wie Ägypten, alle Flüge von und nach der qatarischen Hauptstadt Doha suspendieren, und Qatar Airways hat nach eigenen Angaben alle Flüge nach Saudi-Arabien eingestellt. Die VAE wiederum forderten alle qatarische Diplomaten auf, das Land innert 48 Stunden zu verlassen. Sodann wurden die Grenzübergänge zwischen Qatar und anliegenden Araberstaaten geschlossen oder sollen geschlossen werden. Saudi-Arabien ferner alle sich im Wüstenkönigreich aufhaltenden qatarischen Bürger zum Verlassen innert 14 Tagen aufgefordert. Das qatarische Aussenministerium kritisierte die Beschlüsse gegen das Land als «ungerechtfertigt». Sie würden auf Anspielungen und Behauptungen gründen, die nicht auf Fakten basieren würden. Bereits vor drei Jahren war Qatar ins Kreuzfeuer den anderen Golfstaaten gekommen. Damals waren die Botschafter Saudi-Arabiens, Bahrains und der VAE aus Qatar zurückbeordert worden, und zwar unter dem Vorwand der qatarischen Unterstützung für die Muslimische Bruderschaft und die Verbindungen des Landes zu Iran. Nach acht Monaten wurde der Bann aufgehoben, nachdem Qatar versprochen hatte, sich der «arabischen Plattform» anzuschliessen. – Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sieht im Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Qatar eine positive Entwicklung für Israel, das mit den involvierten arabischen Staaten bei der Bekämpfung des Terrors kooperieren könnte. Nicht wegen Israel, des Zionismus oder den Juden hätten die Golfstaaten und Ägypten mit Qatar gebrochen sondern einzig aus Angst vor dem Terror, sagte Lieberman vor dem Plenum der Knesset. In Bezug auf den amerikanisch-saudischen Waffendeal meinte der Verteidigungsminister: «Es ist nicht unsere Aufgabe, Deals zwischen den USA und moderaten Staaten zu verhindern. Unsere Aufgabe besteht in der Bewahrung unseres qualitativen Vorsprungs.» Israel habe sich mit dem Deal befasst, bevor dieser in der weiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. - Etwas längerfristiger Natur ist bereits die Frage, ob und wie die gegenwärtige Spannung am Golf sich auf die Fussball-Weltmeisterschaft 2022 auswirken wird. Diese sollen nämlich in – Qatar stattfinden. [JU]