Krimiserie über Freud

MARVIN KREN

10. März 2017

Der innovative Filmemacher Marvin Kren wird bei der gemeinsam von der Bavaria-Fernsehproduktion und von Satel-Film entwickelten Krimiserie «Freud» Regie führen und als kreativer Kopf miteinsteigen. Der gebürtige Österreicher Kren hat jüngst die Mafiaserie «4 Blocks» inszeniert, die in diesem Jahr auf der Berlinale erfolgreich Weltpremiere feierte. Die neue Serie «Freud» erzählt vom jungen Psychoanalytiker Sigmund Freud in Wien im Jahr 1886. Freuds revolutionäre Theorien stos-sen bei Kollegen und in der Gesellschaft auf starken Widerstand. Zu dieser Zeit begibt sich Freud gemeinsam mit dem Kriegsveteranen und Polizisten László Kiss und mit dem Medium Fleur Salomé auf eine spannende Jagd nach einem mysteriösen Serienkiller. Kren äussert sich auf der Homepage von Bavaria-Film wie folgt: «Ich bin sozusagen unter der Originalcouch von Sigmund Freud grossgeworden – sprich: aufgewachsen im selben Bezirk in Wien, in dem er seine Praxis hatte. Der Unterschied: Als ich geboren wurde, hatte die Welt schon fast 100 Jahre von Sigmund Freuds bahnbrechenden Erkenntnissen profitiert. Wir modernen Menschen leben in postfreudianischen Zeiten. Sich eine Welt vorzustellen, in der das Selbst noch ein blinder Fleck auf der Landkarte der Erkenntnis war – die Zeit vor Sigmund Freud also –, macht für mich den ungeheuren Reiz und die Herausforderung dieser Serie aus.» Die deutsch-österreichische Koproduktion «Freud» war jüngst als einzige Produktion aus dem deutschsprachigen Raum unter insgesamt sieben internationalen Projekten im «CoPro Series»-Pitch im Rahmen der Berlinale vertreten. Das Projekt wird vom Filmfonds Wien und von Creative Europe Media gefördert.