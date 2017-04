Kriegserklärung an den Status quo

INTERVIEW

Andreas Mink , 7. April 2017

Der Historiker Ira Katznelson über Donald Trump und den «New Deal», mit dem Franklin D. Roosevelt den modernen Staat in Amerika schuf – dessen Rahmen Donald Trump und seine Partei grundlegend verändern wollen.



Die Sozialversicherung in den USA beruht auf dem von Franklin D. Roosevelt verabschiedeten «Social Security Act», den der damalige Präsident im August 1935 in Washington unterzeichnet hat.

tachles: Herr Katznelson, in Ihrem Buch «Fear

Itself» von 2013 schreiben Sie: «Auch uns könnten schwere Prüfungen bevorstehen». Woran dachten Sie dabei?

Ira Katznelson: Ich sah damals eine neue Ära der Furcht auf Amerika zukommen. Diese wurzelt in dem Scheitern in Vietnam, dann in Afghanistan und Irak sowie im Terror seit «9/11». Zudem wächst die Ungleichheit dramatisch, und gut bezahlte Jobs gehen verloren. Immer mehr Amerikaner können keine realistischen Kalkulationen über ihre Existenz mehr anstellen. Das provoziert Ängste, die schliesslich in existenzielle Furcht münden.

Nichts funktioniert mehr, das gesamte System hat versagt.

Richtig. Bei den letzten Wahlen haben wir eine Kulmination dieser innen- und aussenpolitisch motivierten Furcht erlebt. Trump hat das brillant ausgenutzt und zahlreiche Demokraten auf seine Seite gezogen. Die Rückkehr der Furcht in unsere Gesellschaft brachte mich zu Franklin D. Roosevelt. Der «New Deal» hat die durch die Grosse Depression und den Weltkrieg ausgelöste Furcht teilweise bewältigt. Die Atombombe hat zwar neue Ängste ausgelöst. Aber Amerika hat dagegen Mittel gefunden: Die nukleare Abschreckung, ein starkes Militär, Bündnisse und globale, wirtschaftliche Institutionen.

Heute haben die Bürger das Vertrauen in diese Institutionen verloren?

Sie wähnen sich auf einer Reise ohne Landkarte. Trump verspricht mit «Make America great again» die Rückkehr zu einer vertrauten Orientierung. Ob er den Leuten wirklich helfen kann, steht auf einem anderen Blatt. Aber womöglich ist es politisch wichtiger, den Wählern überhaupt eine Karte anzubieten.

Trump erklärt dem gesamten Status quo den Krieg. Aber gleichzeitig benutzt er einen Schlüsselbegriff Roosevelts und stellt sich als Vorkämpfer des von der Politik «vergessenen Mannes» dar.

Trump scheint von der Stärke und den Erfolgen Roosevelts fasziniert. Der hat die grosse Innovation der Medientechnik seiner Tage benutzt, um über Radio-«Kamingespräche» direkt mit der Nation zu kommunizieren. Trump operiert über Twitter an den Medien vorbei. Zu den Errungenschaften des «New Deal» sendet Trump jedoch gemischte Signale aus.

Paul Ryan, der Sprecher des Repräsentantenhauses, will die Sozialversicherung und die von Lyndon B. Johnson eingeführten staatlichen Krankenkassen für Senioren und Bedürftige (Medicare, Medicaid) abschaffen, die Eckpfeiler des «New Deal».

Trump steuert auf einen umfassenden Abbau staatlicher Auflagen und Vollmachten zu. Auch die Republikaner im Kongress wollen staatliche Dienstleistungen von Gefängnissen über Schulen bis hin zu Feuerwehren privatisieren. Aber anscheinend will Trump die Sozialversicherung und Medicare nicht abschaffen. Dagegen würde seine Basis unter weissen Arbeitern Sturm laufen. Völlig unklar ist derzeit die Zukunft der Gesundheitsreform Obamas. Allerdings stellt Trump primär die internationalen Aspekte des «New Deal» in Frage, also Freihandel, Allianzen und internationale Institutionen.

Ryan will primär den Sozialstaat abschaffen.

Ja. Aber in der Aussen-, der Handels- und der Sicherheitspolitik vertritt er traditionelle Ansichten, die auf den «New Deal» zurückgehen. Ryan lehnt den von Trump propagierten Protektionismus ab. Ähnlich wie John McCain betrachtet er Russland mit grossem Misstrauen. Darin sind Konflikte mit Trump vorprogrammiert. Gerade im Senat misstrauen viele Konservative Trump, weil er ihre Institution nicht respektiert und ohnehin kein echter Republikaner ist. Allerdings ist bei Trump eine durchdachte, globale Strategie nicht erkennbar, wie Roosevelt, aber auch Richard Nixon und Henry Kissinger sie mit der Entspannung gegenüber den Sowjets und der Öffnung zu China hin hatten.

Trump kopiert Roosevelt, wenn er sich als Champion des «vergessenen Mannes» hinstellt. Aber mit «America First» übernimmt er den Slogan der isolationistischen Roosevelt-Gegner der frühen 1940er-Jahre. Er kritisiert die aus dem «New Deal» erwachsene Rolle Amerikas als «Welt-Polizist».

Richtig. Deshalb wächst in Europa die Sorge, dass Trump die Institutionen der Nachkriegszeit, angefangen bei der Nato und weiter zur Weltbank und zum Internationalen Währungsfonds, aufgibt. Will er die europäische Integration untergraben? Auf einer grundsätzlicheren Ebene kritisiert Trump den globalen Kapitalismus als unpatriotisch. Diese Art von Nationalismus ist von den Südstaaten-Demokraten her vertraut, die sich als die wahren Patrioten und Amerikaner verstanden. Dies auch deshalb, weil in ihrer Region die geringste Zahl an Immigranten von ausserhalb der Britischen Inseln lebten.

Die Südstaatler waren stolz auf ihr «angelsächsisches Blut».

Das war ein zentrales Motiv dieses weissen Rassismus. 1924 verabschiedete der Kongress auch auf Druck der Region eine in weiten Zügen rassistische Immigrationsreform, die sich gegen Katholiken, Juden und Asiaten richtete. Trump betrachtet Juden und Katholiken als Weisse, aber auch er agitiert bekanntlich gegen Immigranten.

Wobei ihm im Wahlkampf antisemitische Töne unterliefen.

Ja, da hat er ein Bild von Hillary Clinton mit Dollarnoten und einem Davidstern von einer rechtsextremen Website weitergetweetet. Seine gesamte Kampagne ging ständig an die Grenze mit dieser Botschaft, «Amerika wieder gross» zu machen und demografisch in eine homogenere Ära zurückzuführen. Das war auch ein Thema der Südstaatler während des «New Deal».

Allerdings vermeidet Trump direkte Attacken auf Afroamerikaner.

Dies ist heute öffentlich nicht mehr akzeptabel. Wir haben hier bis in zu der Wahl eines schwarzen Präsidenten doch einen massiven Wandel erlebt. Aber dafür bezeichnet Trump Mexikaner als Vergewaltiger und Kriminelle. Während er Roosevelt als Mann der Tat bewundert und innenpolitische Elemente des «New Deal» beibehalten will, geht Trump die Weiterentwicklung progressiver Reformen nach 1965 anscheinend zu weit: Er lehnt den seitherigen Wandel bei der sozialen Gerechtigkeit sowie Fortschritte von farbigen und Gender-Minoritäten ab.

Trump nennt das «politische Korrektheit».

So mobilisiert er eine weisse Arbeiterschaft, die sich ausgegrenzt und von diesem Wandel überrollt fühlt. Trumps Slogan «Make America great again» signalisiert eine nostalgische Sehnsucht auf drei Ebenen: Er stellt die wachsende Vielfalt Amerikas in ethnokultureller Hinsicht in Frage und signalisiert eine Rückkehr hinter die Reform des Einwanderungsrechtes von 1965, die Rassenschranken aufgehoben und Schwarze aus der Karibik etwa mit Iren gleichgestellt hat. Zweitens stellt er die Sozialpolitik des «New Deal» zumindest im Hinblick auf Menschen am Rande der Gesellschaft in Frage und demonstriert ein tiefes Misstrauen gegenüber Gewerkschaften. Drittens richtet sich Trump eben gegen den globalen Internationalismus der Nachkriegsära.

Aber gleichzeitig hat Amerika seine «Grösse» in der Nachkriegszeit doch allein dem «New Deal» zu verdanken.

Ja, natürlich. Ronald Reagan war kein Freund des Wohlfahrtsstaates. Aber er hat Roosevelt als den grössten Präsidenten des 20. Jahrhundert bezeichnet. Sein Argument war, dass der Sozialstaat zu weit gegangen ist und zurückgestutzt werden muss. Eckpfeiler wie Sozialversicherungen und Medicare hat Reagan nicht angetastet. Erst der aus den Südstaaten stammende Demokrat Bill Clinton hat Wohlfahrtshilfen für Arme reduziert. Reagan war pragmatisch und hat seinen Kurs gegenüber der Sowjetunion hin zu einer Zusammenarbeit mit Gorbatschow geändert. Ob Trump pragmatisch sein kann, ist ungewiss.

Reagan hat den historischen Aufschwung Amerikas dank dem «New Deal» selbst erlebt.

Das war in der Tat eine grosse Erfolgsgeschichte auch auf globaler Ebene. Nach 20 Jahren unter demokratischen Regierungen war Amerika unbestritten die stärkste Macht auf Erden. Davon konnte 1932 keine Rede sein: Wir hatten kein Militär, die Wirtschaft lag am Boden und es fehlte ein Konzept für den Umgang mit den neuen Diktaturen in Italien und Deutschland. Amerika verfügte über viele Ressourcen, nicht aber über globalen Einfluss.

Und der «New Deal» hat dieses Potenzial mobilisiert und so den Krieg gegen die Achsenmächte gewonnen.

Das wäre natürlich nicht ohne die immensen Opfer der Sowjetunion gelungen, aber Roosevelt hat der Roten Armee enorme Mengen an Rüstungsgütern gesandt. Hierzulande hat der Crash von 1929 den Glauben an Individualismus zerstört. Die Weltwirtschaftskrise hat eine derart tiefe Not geschaffen, dass die Amerikaner den Staat als Retter betrachtet haben. Meine Schwiegereltern haben bis an ihr Lebensende von den Jobs in Roosevelts Arbeitsbeschaffungsprogrammen geschwärmt. Da-mals gab es in der freien Wirtschaft absolut keine Stellen. Das hat sie zu lebenslangen Demokraten gemacht, die den Staat für unabdingbar hielten. Die Sozialversicherung und nach 1965 Medicare und Medicaid haben nicht nur die Existenz der Empfänger verwandelt, sondern auch die ihrer Nachkommen. Diese mussten nun nicht mehr die Kosten für die Versorgung ihrer alternden Eltern tragen.

Aber ein Wohlfahrtsstaat nach sozialdemokratischem Muster entstand in den USA nicht.

Darin liegt eine Tragik des «New Deal»: Die für Roosevelt und Truman unverzichtbaren weissen Demokraten aus den Südstaaten sorgten unerbittlich für den Ausschluss der Schwarzen von nahezu allen Reformen des New Deal. Der Wohlfahrtsstaat war deshalb bis zu der Bürgerrechts-Gesetze von Lyndon B. Johnson 1965 primär auf die Versorgung von Weissen angelegt. Die Südstaatler haben nach 1936 zudem mit konservativen Republikanern kooperiert, um die Rechte der Gewerkschaften zu begrenzen. Diese konnten deshalb nie im Süden Fuss fassen. Damit wurde dort die Entwicklung einer sozialen Solidarität in der Arbeiterschaft blockiert, die den weissen Rassismus hätte überwinden können. Diese Benachteiligung erklärt die heutigen Differenzen bei Vermögen – Schwarze mussten ihre meist niedrigeren Einkommen sehr viel länger für Altenpflege und Gesundheit ausgeben. Zudem wurden sie nach dem Krieg von dem «GI-Gesetz» ausgeschlossen, das weissen Veteranen ein freies Studium und sehr günstige Hypotheken gewährt hat.

Deshalb haben Bürgerrechtler wie Martin Luther King, Jr., stets auch eine «Umverteilung» zugunsten der Schwarzen gefordert – was heute speziell bei weissen Trump-Anhängern auf Widerstand trifft.

Richtig. In diesen Zusammenhängen liegen die Wurzeln des modernen Amerika und unserer Probleme. Der «New Deal» kommt historisch an die Bedeutung der Französischen Revolution heran. In 20 Jahren haben die Demokraten Amerika grundlegend verändert. Sie haben bis 1952 aber einen Staat mit zwei Gesichtern geschaffen: Im Inneren griffen staatliche Instanzen tief in die Gesellschaft ein. Dieser Apparat ist dem Einfluss von Parlamenten, Gerichten und einer Vielzahl von Lobbys unterworfen, die ihre jeweiligen Interessen verfolgen. Dies grenzt die Macht von Präsidenten ein. Die Idee eines Gemeinwohls als Basis dieses Apparates spielt kaum eine Rolle – der Staat unterliegt hier der Konkurrenz diverser gesellschaftlicher Kräfte und Lobbys.

Aussenpolitisch haben US-Präsidenten aber eine enorme Handlungsfreiheit.

Das im «New Deal» geschaffene Amerika tritt global als idealistischer Vorkämpfer für Demokratie auf. Der Präsident konnte den Einsatz von Atombomben oder Interventionen von Korea bis Irak ohne Abklärung mit dem Kongress anordnen. Dieses Janus-Gesicht unserer Demokratie produziert schwere Probleme.

Diese wären?

Im Inneren ringen wir immer noch mit dem Rassenkonflikt. Die im «New Deal» geschaffenen Prozeduren sind zudem enorm umständlich und erlauben Blockaden, so dass ein effektives Regieren sehr schwierig ist. Das hat Frustrationen bei den Wählern geschaffen, die Trump in das Weisse Haus verholfen haben. Aber diese Probleme bleiben der Trump-Administration erhalten.

Dies wurde an Trumps Versagen bei der Abschaffung von «Obamacare» deutlich.

Ja. Trotz konservativer Mehrheiten haben Gerichte, Gliedstaaten und Kongressmitglieder eigene Interessen und Vollmachten. Aussenpolitisch haben wir mit dem Irak-Krieg gesehen, wie problematisch die Machtfülle eines Präsidenten sein kann. Da gab es keine institutionellen Bremsen und die Folge war eine gravierende Fehlentscheidung (vgl. S. 5). 