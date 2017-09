Kriege beginnen leicht,  aber enden schwer

ISRAEL

Jacques Ungar, 20. September 2017

Beim Treffen zwischen Binyamin Netanyahu und Donald Trump in New York zu Beginn der Woche stand die nukleare Bedrohung Irans im Zentrum.

Donald Trump und Binyamin Netanyahu, hier zu sehen im Mai 2017 in Jerusalem, kamen in New York an der Uno-Vollversammlung erneut zusammen.

Premierminister Binyamin Netanyahu sagte am letzten Freitagabend in New York an einem Schabbat-Dinner mit seiner Delegation: «Die militärische Präsenz (Irans, An. d. Red.) gefährdet uns wie auch unsere arabischen Nachbarn, und wir müssen nun handeln.» Und dann folgte der Satz, der – gesprochen wenige Tage vor dem Treffen mit Donald Trump vom Montag und der Rede des israelischen Regierungschefs vor der Uno-Vollversammlung am Dienstag – uns alle zumindest hätte aufhorchen lassen müssen: «Ich denke, dass heute Israel und seine Warnungen ernst genommen werden – und das sollte auch so sein.» Bestens zu diesen markigen Worten passen Äusserungen aus dem Kreis von Netanyahus Team, wonach der Premier bei seinem Treffen mit US-Präsident Trump seine Besorgnis über die wachsende Präsenz Irans in Syrien zum Ausdruck bringen werde.

Ein militärisches Abenteuer?

Schon vor den eigentlichen, letzten politisch-diplomatischen Auftritten Netanyahus im auslaufenden jüdischen Jahr waren damit die thematischen Schwergewichte klar fixiert. Israel fühlt sich von Moskau, und in geringerem Masse auch von Washington dadurch vor den Kopf gestossen, dass seine Forderung nach einer Pufferzone von 60 Kilometern zwischen den vordersten iranischen Positionen und der israelisch-syrischen Grenze beziehungsweise Waffenstillstandslinie offensichtlich in den Wind geschlagen beziehungsweise durch die Offerte eines gerade mal fünf Kilometer tiefen «Zönchens» ins Lächerliche gezogen worden ist. Die russische Beteuerung, wonach Israel sich keine Sorgen zu machen brauche, da seine Sicherheitsbedürfnisse berücksichtigt würden, sind für Jerusalem nicht einmal den heissen Dampf wert, den sie verursacht haben dürften. Im Klartext: So unglaublich es heute angesichts der regionalen militärischen und politischen Machtverhältnisse erscheinen mag, scheint Israel mit den nicht gerade vor Freundschaftlichkeit strotzenden Äusserungen seines Premiers auf eine Defensiv-Konfrontation hinzusteuern, die Netanyahu im Notfall so weit vorantreiben könnte, wie wir es uns in der Praxis lieber gar nicht vorstellen wollen. Und was angesichts des derzeitigen aussenpolitischen Konzepts der USA, heute immerhin des engsten aller Alliierten Israels, nicht ausgeschlossen werden kann, wäre eine praktische Unterstützung eines israelischen Militärabenteuers auf dem Golan und eventuell geografisch sogar noch darüber hinaus. Danach, dass ein Washington von trumpschen Dimensionen dieses militärische Abenteuer nur nolens volens eingehen würde, fragt während und nach geschlagener Schlacht niemanden mehr ernsthaft. Die US-Truppen können sich nicht nur zu 50 Prozent an einem israelischen Anti-Iran-Militärwahnsinn beteiligen.

Begründete Sorgen

Damit wir uns nicht missverstehen: In Teheran regieren heute keine blauäugigen Chorknaben, sondern mit allen Wassern gewaschene religiös fixierte Profis, die sich mit Hilfe eines Atomabkommens international etwas Luft verschafft haben, ohne deswegen aber de facto gezwungen zu sein, ihr Nuklear-Programm wirklich einzuschränken.

Weisen wir abschliessend darauf hin, dass laut israelischen Medienberichten mit der Sache bestens vertraute israelische Offizielle und andere westliche Stellen die Internationale Atomenergiekommission darauf aufmerksam gemacht haben, dass die wenigsten verdächtigten Stätten in Iran bis jetzt von Inspektoren der Kommission besucht werden konnten. Entweder verweigerte Teheran ihnen schlicht den Eintritt, oder aber – noch bedenklicher – die Uno-Offiziellen zögerten, Iran mit dem Thema zu konfrontieren.

Diese und andere «heissen Kartoffeln» hat Netanyahu, das stand zumindest zu vermuten, sowohl am Montagabend (europäischer Zeit) bei seinem Gespräch mit Donald Trump als auch am Dienstagabend bei seinem Auftritt vor der Uno-Vollversammlung auf den Tisch rollen lassen. Ohne viel Federlesens, dafür aber mit der Aufforderung an den Westen und die gemässigte arabische Welt, das iranische Nuklearabkommen entweder aufzukünden oder es so zu modifizieren, dass es mit dem heute gültigen Dokument nur noch beschränkte Ähnlichkeit haben würde.

Die Kraft und der Wille zum sonst üblichen, abschliessenden und löblichen «Wort zum Sonntag» (oder zu welchem Wochentag auch immer) fehlen mir dieses Mal. Stattdessen halte ich es eher mit zuständigen höchstrangigen IDF-Offizieren und erinnere die heute massgeblichen Politiker Israels an die alte Weisheit, wonach man in der Regel weiss, wie man einen Krieg vom Zaune bricht, was aber für dessen Beendigung schon viel weniger gilt. Kurz vor Rosch Haschana sage ich das mit dem gebührenden Respekt eines nicht viel mehr als vermutenden und spekulierenden «Mannes des Strasse» – deswegen aber nicht weniger dringlich und besorgt. 