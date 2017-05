Krav Maga liegt im Trend

FRANKREICH

Cnaan Liphshiz, 5. Mai 2017

Krav Maga, eine in Israel zur Selbstverteidigung entwickelte Kriegskunst, erlebt in Frankreich einen Aufschwung – und kann Leben retten



In einem dunklen Gässchen in einem Pariser Vorort näherten sich fünf gewaltbereite Männer rasch dem 17-jährigen Netanel Azoulay und seinem älteren Bruder Yaakov. «Dreckjude, du wirst sterben!», schrie einer der Angreifer. Der Konflikt entwickelte sich schnell zur physischen Konfrontation, wobei einer der Angreifer eine Säge schwang. Azoulay, der wie sein Bruder eine Kippa trug, hätte fast einen Finger verloren und renkte sich eine Schulter aus, bevor Passanten die Auseinandersetzung schlichten konnten.

Der Zwischenfall in Bondy war einer von Dutzenden von antisemitisch motivierten Angriffen (neben Hunderten von weniger gewalttätigen Episoden), die alljährlich in der Region Paris registriert werden. Der beschriebene Zwischenfall jedoch war speziell schockierend, weil Blut vergossen wurde und weil er aufzeigte, wie rasch eine Belästigung zu einer blutigen Angelegenheit werden kann. Azoulays Verletzung hätte aber schlimmer sein können. Der Junge besitzt einen braunen Gürtel in Krav Contact, einer Variante von Krav Maga, der in Israel zur Selbstverteidigung entwickelten Kriegskunst. Effektiv hatte Azoulay sich seit Jahren auf einen solchen Überfall vorbereitet.

Leben gerettet

«Ich denke, Krav hat uns das Leben gerettet», sagte Azoulay, der wie sein Bruder als junges Kind schon mit dem Training begonnen hat, um sich im rauen Klima auf den Strassen von Bondy verteidigen zu können. Sein Vater ist ein Ausbilder für Krav Contact, und in der Familie gehörte die Methode bereits zum Alltag, als sie in Frankreich noch weitgehend unbekannt war. In den letzten zehn Jahren haben aber Tausende französischer Juden (und auch einige Nichtjuden) Krav Maga erlernt, angesichts der Welle von Einschüchterung und Gewalt auf den Strassen der Grossstädte des Landes.

«Der Bekanntheitsgrad von Krav Maga explodiert richtiggehend», sagt Avi Attlan, einer der Pioniere der Technik in Frankreich. Wurde diese, wie er meinte, noch vor zehn Jahren erst an einer Handvoll jüdischer Schulen in der Gegend von Paris gelehrt, hat Krav Maga heute seinen Platz an mindestens 20 jüdischen Schulen, einschliesslich vieler, die zum Bildungsnetz von Chabad Lubavitch gehören. Auch in jüdischen Sommerlagern werden seit kurzem Lehrgänge offeriert. Attlan und die Krav-Maga-Champions, die er beschäftigt, unterrichten rund 200 Auszubildende an fünf Orten in Paris. Vor einem Jahrzehnt hatte seine Schülerzahl erst 40 betragen. 2013 fand in Frankreich die erste Meisterschaft für Krav Maga statt. Heute ist sie ein alljährliches Ereignis. «Für mich ist Krav Maga ein Sport und eine Lebensform», sagte Attlan. Der rund 60 Jahre alte Mann kommt ursprünglich aus Algerien. Der Sport sei mit der zunehmenden antisemitischen Gewalt im Anschluss an die zweite Intifada im Jahr 2000 zu einem Überlebensinstrument für französische Juden geworden.

Erfolgversprechende Kampagne

Ein Gefühl der Unsicherheit inspirierte Laurent Kachauda vor 15 Jahren, mit Attlan im eleganten Pariser Vorort Saint-Mandé mit dem Training von Krav Maga zu beginnen. Im Januar 2015 hatten islamistische Angreifer dort vier Juden in einem Koscher-Supermarkt ermordet. «Jemand kritztelte ein Hakenkreuz auf meinen Garderobenschrank in der Schule», erinnerte sich der 30-jährige Buchhalter Kachauda. «Ich verstand, dass jemand mich beobachtet, und hatte Angst vor einem Angriff. So suchte ich nach Lehrern für Krav Maga.»

Letzte Woche gehörte Kachauda zu einem von zwölf Schülern in Attlans Unterricht in einem Turnsaal in unmittelbarer Nähe des Orts, in dem der Supermarkt angegriffen wurde. Die Schüler, vorwiegend Juden im Alter von 17 bis 50, trainieren zu zweit oder im Trio. Im Anschluss an die tödliche Attacke wendeten sich die Leiter der jüdischen Gemeinde von Saint-Mandé an die Synagogenbesucher und empfahlen ihnen, sich in Selbstverteidigung zu üben. Jüdische Gemeinden im ganzen Land schlossen sich der erfolgversprechenden Kampagne an. In einigen Gemeinden empfahlen die Rabbiner das Krav-Maga-Training. In anderen hielten Mitglieder der Sicherheitseinheit der französischen Judenheit, die auch Krav Maga unterrichtet, Workshops ab, um Teilnehmern eine Idee der Technik zu vermitteln.

Für Jordan Ctorza und für viele andere jüdische Krav-Maga-Lehrlinge ist die israelische Verbindung zu dem Sport, der zur Grundausbildung für IDF-Soldaten gehört, auch eine emotionale Sache: «Es bedeutet viel für mich, denn es ist etwas, das von meinem Volk für mein Volk entwickelt worden ist», betont er. Doch die Vorteile von Krav Maga sprechen auch Nichtjuden in Frankreich an, wo seit 2012 Hunderte von Menschen in Terrorattacken ums Leben gekommen sind, die nicht in erster Linie gegen Juden gerichtet waren. «Krav Maga unterscheidet sich von anderen Variationen der Kriegskunst wie Karate oder Jiu-Jitsu in dem Sinne, dass es keine Regeln kennt», sagte ein muslimischer Ausbilder, der im Armenviertel von Saint-Denis im Norden von Paris wirkt. Aus Sicherheitsgründen bat er darum, seinen Namen nicht zu nennen. «Der Sport eignet sich für die urbane Realität, da er total auf die Praxis ausgerichtet ist», fügte er hinzu. «Er ist bestrebt, einen Angreifer zu neutralisieren. Keine Verbeugungen, keine Nettigkeiten. Nur, was es braucht, um einen Angriff abzuwenden. Tritte in die Eingeweide – fein. Daumen in die Augen – sicher. Schläge in den Nacken – warum nicht?»

Eine Kriegskunst

Der rund 50 Jahre alte arabische Ausbilder hatte Saint-Denis vor 20 Jahren nach einem Zusammenstoss mit Drogenabhängigen ver-

lassen und zog in einen sichereren Vorort. Doch der Lehrer, der in Saint-Denis acht Geschwister hat, kehrt immer wieder dorthin zurück, um gefährdeten Jugendlichen Krav Maga beizubringen. «Es hilft, Disziplin und Selbstvertrauen einzuimpfen», sagt er. Kriegskunst, Krav Maga eingeschlossen, hätte ihn aus dieser Gegend herausgebracht, wo 80 Prozent seiner Schulfreunde heute bereits tot seien. «Ich hoffe, auch andere auf diesen Pfad zu bringen», bekräftigt er. Der muslimische In-struktor erzählt seinen Schülern von den israelischen Ursprüngen der Methode, wobei er die hebräische Terminologie benutzt, auch wenn «viele der Schüler ein negatives Image von Israel haben». Religion habe nichts zu suchen im Ring, dafür gebe es die Moschee. «Politik hat auch nichts zu suchen im Ring, dafür gibt es Debattierclubs und Jugendbewegungen.» Ein Fünftel seiner 80 Schülerinnen und Schüler sind Frauen. Er unterrichtet keine Kinder oder Menschen, die das, was er ihnen beibringt, möglicherweise für die falschen Zwecke missbrauchen würden.

In Bondy will Azoulay das Krav-Contact-Training wieder aufnehmen, sobald seine Hand ausgeheilt ist. Dass er die Attacke überlebt hat, habe ihm gezeigt, was es brauche, um seine Sicherheit zu gewähren. Doch die emotionalen Auswirkungen der Attacke seien dennoch präsent, gibt er zu. «Nicht, dass ich ängstlich geworden wäre, doch ich fühle mich unwohl», sagte Azoulay. «Nach dem Zwischenfall habe ich mich dazu entschlossen, dieses Land zu verlassen. Vielleicht gehe ich nach Israel, vielleicht nach Amerika.» 