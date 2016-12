«Krasser als früher die NPD»

AFD

19. Dezember 2016

Eine Landtagsabgeordnete der Alternative für Deutschland AfD trennt sich von Fraktion und Partei. Sie hält die Partei für zu ausländer- und systemfeindlich.

Claudia Martin sass seit Frühling 2016 für die AfD im baden-württembergischen Parlament. Die Fraktion hat sich – bei den Wirren um ihren antisemitischen und inzwischen ausgetretenen Kollegen Wolfgang Gedeon – bereits einmal gespalten und wieder zusammengerauft. Nun verliert sie ein weiteres Mitglied. Die AfD-Abgeordnete aus der Nähe von Heidelberg verlässt per sofort die Rechtaussen-Bewegung. Gegenüber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (FAZ) begründet sie ihren Schritt mit dem systemfeindlichen Oppositionskurs, dem Desinteresse an Sachpolitik, der starken Tendenz zu rechtsextremen Auffassungen und der ständigen und einseitigen Skandalisierung des Flüchtlingsthemas. Insbesondere verweist sie auf Papiere, die «krasser» seien, «als das was die NPD früher wollte». Die FAZ zitiert aus einem ihr vor liegenden Entwurf, wonach Asylsuchende in «Sonderlager» eingewiesen und ihnen nur «eingeschränkte Grundrechte» zugestanden werden sollen. In «ethnisch homogenen» Gruppen sollen Asylbewerber auf ihre Rückkehr in ihr Herkunftsland vorbereitet werden. Und in einem neu produzierten Videoclip erklärt die 46-jährige Erzieherin, die «Vorschläge zur Flüchtlingskrise» würden sie «an Warschauer Ghettos» erinnern. Ein AfD-Sprecher behauptet hingegen, es handle sich um freiwillige Bildungsangebote. Trotz der Austritte bleibt die AfD weiterhin stärkste Oppositions-Fraktion, sie hat immer noch zwei Sitze mehr als die SPD. Die 46-jährige Erzieherin hat angekündigt, ein Buch über ihre AfD-Erfahrungen zu veröffentlichen. [HS]