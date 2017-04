Kostspieliger Fehler der Koalition

SYRIEN

14. April 2017

Luftangriff tötet irrtümlich 18 alliierte Rebellen.

Ein Luftangriff der von den USA angeführten Koalition gegen die Exremisten des «Islamischen Staates» (IS) in Syrien hat irrtümlicherweise 18 alliierten Rebellen der Syrisch- Demokratischen Kräfte (SDF) südlich der syrischen Stadt Tabqa das Leben gekostet. Das bestätigte das State Department am Donnerstag, wobei gleichzeitig das «tiefe Bedauern» über den Irrtum zum Ausdruck gebracht und den Hinterbliebenen das Beileid ausgesprochen wurde. Die Koalitionspartner hätten das Zielobjekt als eine kämpfende Position des IS identifiziert, hiess es in der Erklärung, was den Einsatz der Luftwaffe erfordert hätte. Bei den Kräften der SDF handelt es sich um einen mit den USA alliierter Truppenverband aus syrischen Kurden und Araber. Der Luftangriff fand im Rahmen der Bemühungen der Koalition statt, Raqqa, die de facto Haupstadt des IS in Syrien zu befreien. Der SDF habe, wie es in der Verlautbarung des State Departments weiter hiess, seinen «entschlossen Wunsch zum Ausdruck gebracht, sich trotz des tragischen Zwischenfalls weiter auf den Kampf gegen den IS zu konzentrieren.» [TA]