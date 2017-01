Korruptionsskandal verästelt sich immer weiter

JERUSALEM

16. Januar 2017

Netanyahu soll Schützenhilfe für das Zustandekommen diverser Treffen geleistet haben.

Der Korruptionsskandal, der Israels Öffentlichkeit seit Wochen erschüttert und den Kenner der Szene als echte potentielle Gefahr für die Zukunft von Premier Netanyahus politischer Karriere ansehen, verästelt sich immer weiter. Laut Berichten von «Haaretz» vom Sonntagabend sollen neue Details bezüglich der angeblichen Verhandlungen zwischen Netanyahu und dem israelischen Medienmogul Arnon (Noni) Mozes («Yediot Achronot») aufgetaucht sein, laut denen der Regierungschef bei der Organisierung von Treffen zwischen Mozes und führend Geschäftsleuten geholfen haben soll. Einige dieser Leute wurden bereits im Zusammenhang mit den Untersuchungen gegen Netanyahu genannt, und andere stehen im Verdacht, dem Premier potentiell illegale Geschenke gemacht zu haben. Laut dem 2. Kanal des israelischen Fernsehens half Netanyahu beim Zustandekommen von Treffen zwischen Mozes und dem Hollywood-Produzenten Arnon Milchan, dem australischen Milliardär James Packer und sogar dem Oracle-CEO Larry Ellison. Bibi soll Mozes auch beim Erstellen von Kontakten zum deutschen Springer-Verlag behilflich gewesen sein. Ziel aller dieser Kontakte soll es gewesen sein, Finanzierungsquellen für «Yediot», eventuell sogar einen Käufer für das israelische Blatt zu finden. Der Springer-Verlag dementierte noch am Sonntag, dass Verhandlungen stattgefunden hätten und betonte, ein Kauf von «Yediot Achronot» hätte bei ihm nie zur Diskussion gestanden. – Am Sonntag wurde Noni Mozes acht Stunden lang von der Polizei verhört, und eine weitere, dritte Verhörrrunde für Premier Netanyahu soll in den nächsten Tagen bevorstehen. [JU]