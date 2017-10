Koptische Christen fordern Aktionen von den Behörden

ÄGYPTEN

31. Oktober 2017

Die Kopten sind zehn Prozent der ägyptischen Bevölkerung.

Die koptischen Christen in Süd-Ägypten – sie machen zehn Prozent der Bevölkerung von fast 95 Millionen Ägyptern aus – haben ihre Forderung an die Lokalbehörden wiederholt, der Diskriminierung ein Ende zu bereiten, nachdem eine Anzahl Kirchen in den letzten Wochen von den Behörden geschlossen worden sind. Zwei Kirchen in der südlichen Provinz Minya seien geschlossen und die Gottesdienstbesucher belästigt worden. In einer der Kirchen wurden sie zudem mit Steinen beworfen. Die Verfolgung der koptischen Christen in der Nilrepublik dauere nun schon seit zehn Jahren an, und nach Meinung eines Teils der Betroffenen würde der Staat ihr Anliegen nicht ernst genug nehmen. Trotzdem stehen die Kopten generell hinter Präsident al-Sissi, der beteuert, islamische Extremisten einzudämmen und Christen beschützen zu wollen. [TA]