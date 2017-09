UELI MAURER

Kooperation vertiefen

8. September 2017

Bundesrat Ueli Maurer (SVP), Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements, und Israels Finanz- minister Moshe Kahlon haben am Montag in Tel Aviv ein «Memorandum of Understanding» zur Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich der Finanzdienstleistungen unterschrieben.