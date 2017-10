Kooperation mit US-Holocaustmuseum gegen Intoleranz

MAROKKO

30. Oktober 2017

Das marokkanische Königreich unterstützt einen Vorschlag zur Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Holocaustmuseum.

In der Hauptstadt Rabat akzeptierte Prinz Moulay Rachid, ein Bruder von König Mohammed VI und Museumsdirektorin Sara Bloomfield einen Vorschlag der Direktorin zur Kooperation, um «die Lektionen der Vergangenheit zu verbreiten, die Probleme der Gegenwart anzusprechen und für ein besseres Morgen zu arbeiten». Bloomfield lud den Prinzen ein, an einer in Washington geplanten Zeremonie zur Erinnerung an seinen Grossvater, König Mohammed V, teilzunehmen, der sich geweigert hatte, während des Zweiten Weltkriegs marokkanische Juden den Besetzern des französischen Vichy-Regimes zu übergeben. Das Holocaustmuseum unterhält seit 2007 ein Austauschprogramm der Archive mit der Nationalbibliothek von Marokko. [TA]