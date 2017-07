Konzert verboten

NAZI-SKINHEADS

Neonazis aus dem Umfeld der Hammerskins konnten einen Gemeindesaal anmieten. Die Freiburger Kantonspolizei untersagte das Konzert, die Organisatoren hatten keine Bewilligung eingeholt.

«Vorherrschaft», so war das elektronische Flugblatt überschrieben und meinte damit die Dominanz der weissen Rasse. Der Flyer kündigte den Auftritt zweier Naziskin-Bands in der Schweiz an, veranstaltet vom Westschweizer Kleiderversand «No Compromise» und der «Crew 38», beide aus dem Umfeld der Westschweizer Hammerskins. Am Freitagmittag machte die Antifa Bern auf ihrem Twitter-Kanal die Absichten einem breiteren Publikum bekannt. Auch die Freiburger Kantonspolizei vernahm die Kunde. Am Samstag erfuhr sie nach Personenkontrollen an einer Autobahnraststätte, dass die rechtsextremen Organisatoren den Gemeindesaal der kleinen Gemeinde Seiry hatten anmieten können. Allerdings hatte der Veranstalter auf die Einholung der kantonal vorgeschriebenen Bewilligungen verzichtet.

Dann ging alles ziemlich schnell. Die Freiburger Kantonspolizei untersagte das Konzert und eröffnete eine Untersuchung. Sie kontrollierte rund sechzig anreisende Personen. Unter den Angehaltenen auch die Musiker der angekündigten deutschen Band «Wolfsfront». Die Herren mussten ihre Instrumente wieder einpacken und abreisen. Die vier Mitglieder der ebenfalls vorgesehenen italienischen Band «Katastrof» erhielten gleich bei der Einreise eine «Einreiseverbot» ausgehändigt, das sie umgehend auf einen Social Media-Kanal publizierten, ebenso ihre vorbereitete Songliste. Ihr Auftritt hätten sie mit dem Lied «Arische Kämpfer» beenden wollen. Mit den Codeziffern «88» endet ihr Eintrag, sie stehen für «Heil Hitler». [HS]