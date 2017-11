Konzert in Israel

RINGO STARR

24. November 2017

Der Musiker, Schauspieler und Komponist Ringo Starr wird in Tel Aviv auftreten. Eigentlich wollte er, wie er selber sagte, schon seit Jahren nach Israel kommen, doch erst jetzt werden seine Pläne realisiert. Am Sonntag berichtete das israelische Massenblatt «Yediot Achronot» davon, dass der 77- jährige Ex-Beatle-Schlagzeuger im Zeitraum Mai-Juni 2018 nach Israel kommen wird, wo er in Tel Aviv ein einziges Konzert zu geben beabsichtigt. Eine offizielle Verlautbarung des Anlasses sollte laut «Yediot Achronot» demnächst veröffentlicht werden. Das Blatt schrieb auch, dass Ringo Starr schon seit Jahren mit israelischen Konzertagenturen in Verbindung gestanden habe, doch sei der Handel erst jetzt perfekt geworden. Ringo Starr kam als Ringo Starsky zur Welt und stiess 1962 auf Aufforderung von John Lennon zu den Beatles. Starrs Schlagzeugstil hat die Musik der Beatles entscheidend mitgeprägt. Waren die frühen Lieder der Beatles noch vom Backbeat geprägt, so wurde der Rhythmus durch Ringo Starr später anspruchsvoller, als Beispiel sei bereits die erste Single unter seiner Mitwirkung «Ticket to Ride» genannt. Im Februar 2010 bekam Ringo Starr nach John Lennon und George Harrison einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Die Musikzeitschrift «Rolling Stone» listete Ringo Starr im Jahr 2016 auf Rang 14 der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten. Er trat immer wieder mit Paul McCartney auf, so auch 2014 bei den Grammy Awards oder an einem Konzert in Los Angeles, wo sie die Songs «With a Little Help from My Friends» und «Hey Jude» spielten. Nachdem die Band sich aufgelöst hatte, startete er eine Solo-Karriere, in deren Verlauf er 19 Alben herausgab. Vor ihm war 2008 mit Paul McCartney bereits ein Ex-Beatle in Israel gewesen.