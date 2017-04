Konvertiten gerade an Pessach anerkennen

Unabhängig davon, was man über Donald Trump denkt, eines steht fest: seine Tochter Ivanka ist eine «gioret» (zum Judentum übergetretene). Ivanka Trump ist verheiratet mit dem jüdischen Unternehmer Jared Kushner und vollendete 2009 einen orthodoxen Übertritt im Beth Din of America in Manhattan unter Rabbiner Haskel Lookstein. Rund um die Inauguration Donald Trumps, die an einem Freitag bis in den Schabbat hinein dauerte, entstand in manchen jüdischen orthodoxen Kreisen Unmut über die Teilnahme Ivankas und ihrer Familie an den Feierlichkeiten. Man kritisierte Trump für ihre unsittliche Kleidung und dafür, dass sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern nach der Feier (bereits nach Schabbateingang) mit dem Auto zurückfuhr, inklusive Fotosession und Betreten einer Kirche. Manche gaben sich zufrieden damit, als es hiess, Ivanka habe einen «heter» (rabbinische Erlaubnis) für ihr Handeln erhalten. Andere dagegen, regten sich aufgrund dieser Erlaubnis nur noch mehr auf und verurteilten mit einer grossen Portion Selbstgerechtigkeit Trumps mangelnde Frömmigkeit als ein absolutes No-Go für eine Konvertitin. Ich bin überzeugt, dass dieselben Leute viel weniger heftig und emotional reagiert hätten, wenn Ivanka Trump von Geburt an jüdisch gewesen wäre. Doch weil es sich bei Trump um eine zum Judentum übergetretene Frau handelt, die in einem Beth Din die Gebote auf sich nahm, erzeugt diese Tatsache die Erwartungshaltung, dass sie auch Jahre nach dem Giur alle Gebote ganz genau zu befolgen hat.

Diese verurteilende Erwartungshaltung gegenüber bereits zum Judentum Übergetretenen höre ich gelegentlich auch in meiner Gemeinde. Bei manchen Personen geht es sogar so weit, dass sie die Gültigkeit des gesamten Übertritts in Frage stellen bei Konvertiten, die es nach es nach dem Giur mit den Geboten nicht mehr so genau nehmen. Ich kann diese Gefühle und Erwartungen ein Stück weit nachvollziehen, denn im Gegensatz zu jemanden, der jüdisch geboren wurde, wählt der Konvertit freiwillig und von sich aus, sich dem Judentum und dem jüdischen Volk anzuschliessen. Klar ist auch, dass das Jüdischwerden mehr als eine reine Formsache ist, sondern vielmehr ein langer, lebensverändernder Prozess auf verschiedenen Ebenen – emotional, intellektuell und sozial, wobei die Annahme der Gebote und der jüdischen Praxis ein wesentlicher Bestandteil davon ist. Aus diesem Grund wird ein Nachlassen der religiösen Observanz als ein Vertrauensbruch wahrgenommen und man stellt intuitiv den gesamten Übertritt in Frage. Doch hierbei ist es sehr wichtig zu unterscheiden zwischen Intuitionen, Gefühlen und dem, was das jüdische Gesetz, die Halacha, bei dieser Angelegenheit festhält. Denn gemäss Halacha gilt ganz klar, was Rabbiner Josef Karo im Gesetzeskodex Schulchan Aruch (Jore Deah, ­­Hilchot Gerim, 268:12) schrieb: «Selbst wenn er (der Konvertit nach dem Übertritt, Anm. d. Red.), zum Götzendienst zurückkehrt, so gilt er als Jisrael Mumar (als jüdischer Apostat, der seinen Glauben verliess, Anm. d. Red.)». Bezüglich des Mumars lehrt der Talmud Sanhedrin (44a): «Auch wenn er gesündigt hat, so bleibt er doch ein Jude». Entsprechend kommentiert der Gaon von Vilna (Iggrot hagra) auf die eben erwähnte Stelle im Schulchan Aruch, dass der Konvertit, der das ­Judentum später wieder verlässt, dennoch «als Jude in jeglicher Hinsicht», «kejisrael lechol dawar» gelte. Diesem Prinzip begegnen wir zum ersten Mal im Zusammenhang mit dem Pessachopfer ­(2. Buch Mose 12:49): «Eine Lehre sei für den Eingeborenen und für den Fremdling, der in eurer Mitte weilt», wobei Lehre «thora» heisst. Gemäss den Kommentatoren sei mit «Fremdling» nicht der «ger toschaw» (nicht jüdischer Einwohner des Landes) gemeint, der sich nur den sieben noachidischen Gesetzen verpflichtet, sondern der «ger zedek», ein Konvertit, der einen vollständigen Übertritt ins Judentum absolvierte. Sobald der Übertritt ins Judentum vollzogen ist, gilt ab sofort: «Eine Thora sei für den Eingeborenen und für den (übergetretenen, Anm. d. Red.) Fremdling». Dies gilt nicht nur in Bezug auf das Pessachopfer, sondern, wie Raschi erklärt, auch für alle anderen Gebote der Thora. Damit besitzt ein Konvertit dieselben Rechte und untersteht denselben Pflichten wie alle anderen Juden. In den Worten Rabbiner Samson Raphael Hirschs (Kommentar zum zitierten Thoravers): «Der geborene Heide gewinnt volle Ebenbürtigkeit, sobald er sich und die seinen dem jüdischen Gottesbunde einreiht.»

Damit können wir festhalten, dass wenn eine Person einen Übertritt in einem Beth Din, basierend auf der Halacha, vollzieht und es beim Zeitpunkt des Beth Dins ernst meinte, man den Giur dieser Person keinesfalls retroaktiv für ungültig erklären darf, auch wenn sie nicht mehr so religiös lebt. Intuitiv denken wir vielleicht, dass dieser Giur annulliert werden müsste, aber die Halacha verbietet es und entsprechend schrieb auch Maimonides (Hilchot Issurei Bia, 13:14) bezüglich den übergetretenen Frauen Samsons und König Salomons, die trotz ihrer Neigung zum Götzendienst post factum immer noch als jüdisch angesehen wurden. Weil somit Konvertiten nach dem Übertritt als vollwertige Juden und Teil des jüdischen Volkes gelten, dürfen wir nicht mehr oder weniger von ihnen erwarten, als wir es von anderen ­jüdischen Menschen tun. In anderen Worten: Diejenigen Personen, die sich über den das Verhalten Ivanka Trumps aufregen, müssten sich theoretisch genauso an der mangelnden Observanz anderer jüdischer Prominenter stören wie Nathalie Portman, Woody Allen oder Henry Kissinger – doch noch besser ist, man regt sich über gar niemanden auf, sondern überlässt das Urteilen über derartige Angelegenheiten Gott.

Im Gegenteil: Indem sich gewisse Leute derart negativ und verletzend über (in ihren Augen) «nicht mehr so fromme» Gerim äussern, verletzen sie mehrere Verbote, der Thora, wie «rechilut» und «laschon hara» (Lästern, üble Nachrede) und ebenfalls das Thoraverbot von «onaat dewarim» (Kränkung durch Worte), wenn es die betroffene Person direkt mitbekommt. Zudem verletzt man im Falle eines Konvertiten das spezielle Thoraverbot von «onaat hager» (Kränkung des Konvertiten), denn an mehreren Stellen mahnt uns die Tora, dass es explizit verboten sei, einen Ger zu kränken, zu beleidigen und zu unterdrücken (2. Buch Mose, 22:20): «Einen zu euch übergetretenen Fremden, sollst du nicht kränken und ihn nicht bedrängen, denn Fremde wart ihr im Lande Ägypten.» Auch wenn wir bereits festgehalten haben, man unterscheide nicht zwischen Juden von Geburt und Konvertiten, braucht es laut dem Sefer Hachinuch (Mizwa 63) dennoch explizit dieses zusätzliche Verbot, den Ger zu kränken, da es leider alles anderes als selbstverständlich sei bei einem Konvertiten, der von aussen kommt und sich dadurch automatisch in einer schwächeren Position befindet. Deshalb sei man auch verpflichtet, wie Maimonides (Hilchot Deot, 6:5) erklärt, den Konvertiten «doppelt» zu lieben. Erstens wegen des Gebots der Nächstenliebe, die für alle gilt ­und zusätzlich wegen des speziellen Gebotes ­«waahawtem et hager» –«und liebet den Fremden» (5. Buch Mose, 10:19) Derart wichtig sind diese Gebote und Verbote bezüglich Gerim, dass die Thora sie an 36 Stellen wiederholen muss, denn die Thora ist sich sehr wohl bewusst, dass das Phänomen der Xenophobie vor keiner Gesellschaft, auch nicht vor der unsrigen, haltmacht.

Selbst innerhalb der Gemeinschaft gebürtiger Juden begegnet man sich zu häufig mit Misstrauen und Befremdung bei Unterschieden der Herkunft, des Ritus, der Sprache oder des Wissens. Umso mehr kann es zur Ausgrenzung und Diskriminierung kommen, wenn es sich um eine von aussen zum Judentum übergetretene Person oder um einen fremden Menschen handelt, der gar nicht jüdisch ist. Doch es ist gerade diese menschliche Tendenz der Xenophobie, von der wir uns jedes Jahr an Pessach befreien müssen und die uns immer wieder bei der Erinnerung an den Auszug vergegenwärtigt wird. Auch wenn es in manchen Situationen kontraintuitiv scheint und zu einer guten Beziehung genauso auch die andere Seite beitragen sollte, so müssen wir lernen, über unseren eigenen Schatten zu springen und aktiv auf Fremde zuzugehen und uns verantwortlich für sie fühlen. Das hebräische Wort für Verantwortung «achrajut» beinhaltet zwei Wörter – einerseits den «ach» – den Bruder, aber auch den «acher», denjenigen, der anders ist als ich und mir fremd ist. Im Bezug zum nicht jüdischen Fremden bedeutet dies aber nicht eine Verwischung unserer Unterschiede und Verschmelzung zu einer Einheit. Einerseits verbindet uns mit Nichtjuden unsere universale Menschlichkeit, die Tatsache, dass wir alle in Gottes Ebenbild erschaffen sind, eine Grund­ethik teilen und einander deshalb in Würde und Respekt begegnen sollen. Andererseits unterscheiden wir uns durch unsere partikularen Gesetze, Riten und Geschichten mit der Konsequenz, dass beispielsweise Nichtjuden beim Pessachopfer nicht teilnehmen durften.

Dies sollte aber nicht als xenophobisch gedeutet werden, denn – wie Rabbiner Jonathan Sacks in seinem Buch «Dignity of Difference» (S. 56) erklärt – unsere Partikularität ist unser Fenster zur Universalität, und die Vielfalt unter den Religionen könne auch als konstruktive Bereicherung für die universale Völkerverständigung dienen. Konvertiert aber eine nicht jüdische Person zum Judentum, so verbindet sie sich ausnahmslos auch mit allen partikularen Aspekten des Judentums und kann, wie Rabbiner Samson Raphael Hirsch (2. Buch Mose, 12:49) erklärt, «sogar das Pessach­opfer für sich und die seinen vollbringen, obgleich seine Väter nicht aus Ägypten zogen». Ausgerechnet an Pessach, dem partikularsten und nationalsten aller biblischen Feiertage, fordert von uns die Thora, auch die später zu uns übergetretenen Menschen als gleichwertige Juden anzuerkennen und derart gut zu integrieren, dass sie ein integraler Teil von uns werden unter der Devise «eine Thora sei dem Eingeborenen und Übergetretenen, der 'betochechem' (in euer Mitte, und nicht nur 'imachem', mit euch, Anm. d. Red.) weilt».

Rabbiner Noam Hertig ist Gemeinderabbiner der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich.