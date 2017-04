Kontroverser Kommentar bringt Politiker auf den Plan

PRÄZEDENZLOSE BREITSEITE GEGEN «HAARETZ»

14. April 2017

Verteidigungsminister Lieberman fordert Boykott des Blattes.

Einen sogar für israelische Verhältnisse präzedenzlosen, bis hinauf zu Staatspräsident Rivlin reichender Sturm ausgelöst hat ein an Mittwoch von dem in den USA geborenen Journalisten Yossi Klein, Jahrgang 1953, stammender, in der hebräischen Ausgabe von «Haaretz» erschienener kontroverser Kommentar ausgelöst, in dem der Autor geschrieben hatte, die «religiösen Zionisten» seien viel gefährlicher für Israel als die Hizbollahmiliz. Der Chor der politischen Protestreaktionen setzt sich dabei bei weitem nicht nur aus Politiker der israelischen Rechtskoalition zusammen. Den Vogel abgeschossen hat aber Verteidigungsminisrer Avigdor Lieberman, der nicht mehr und nicht weniger als einen Boykott von «Haaretz» fordert. Die Israeli sollten, so meinte er, unverzüglich aufhören, die Zeitung zu kaufen oder zu lesen. «Dass Haaretz beschloss, diesen Artikel zu publizieren», sagte Lieberman, «beweist, dass das Blatt sein Gleichgewicht verloren hat, und dass sein Hass auf alles Jüdische und Israelische es über die Grenzen des gesunden Menschenverstands hinaus gestossen hat.» Auf seiner Facebook-Seite forderte Premierminister Netanyahu «Haaretz» auf, sich zu entschuldigen. Den beanstandeten Artikel bezeichnete er als «schändlich und bizarr». Sie (Haaretz) hätten den Verstand komplett verloren. «Das religiös-zionistische Segment ist das Salz der Landes», betonte der Premier. Yair Lapid von der zentristischen Zukunftspartei schimpfte Kleins Artikel als einen «klassisch antisemitischen Text», während Oppositionsführer Yitzhak Herzog den Artikel ebenfalls verurteilte und meinte, das Volk hätte genug von Verallgemeinerungen. Bildungsminister Naftali Bennett schliesslich klagte, dass «Haaretz» ein immer tieferes Niveau erreichen würde. «Nicht die religiösen Zionisten, nicht die Linken, nicht die Araber, keine Gruppe in Israel verdient eine derart teuflische und hetzerische Anklage», sagte Bennett. «Halte ein, Haaretz, bevor es in Blutvergiessen endet. Ihr solltet Euch schämen.» Letztere Forderung dürfte die angegriffene Zeitung kaum erfüllen, wenn man ihre Replik auf die Reaktionen zum Massstab nimmt: «Yossi Klein», liest man in der Erwiderung des Blattes, «wollte vor der gefährlichen Richtung warnen, in welche Israel von der heute die Regierung leitenden religiös-zionistischen Bewegung geführt wird.» Diese Bewegung sehe sich als eine führende Kraft in der israelischen Gesellschaf. «Seiner Meinung nach», fährt die Zeitung fort, «ist die innere Gefahr für Israel viel ernsthafter als die externen Bedrohungen, für welche es eine Antwort des Sicherheitsbereichs gibt.» Kleins Bemerkungen würden sich auf die rabbinische und politische Führung beziehen, die im Namen der Bewegung sprechen würde, und nicht auf jedes Individuum mit einer religiös-zionistischen Weltanschauung. - Die Debatte dürfte sich in den kommenden Tagen und Wochen in haarspalterischen Kleinigkeiten ergehen, doch die kulturell-ideologische Kluft, die sich hier aufgetan hat, droht, abgrundtief zu werden. [JU]