Kontroversen um Religion und Identität

ISRAEL

Andreas Mink, 30. Juni 2017

Die Debatte um den Zugang zur Klagemauer und die Anerkennung von Konversionen in Israel erschüttert weiterhin auch die USA.



Wer ist Jude, und wer hat über die Definition das letzte Wort? Diese alte Frage beschäftigt mit neuer Intensität Juden in Israel und den USA. Dabei spielt die durch den Wahlsieg von Donald Trump angeheizte, politische Polarisierung eine zunehmende Rolle. Am Sonntag hatte Binyamin Netanyahu den Anfang 2016 nach mühsamen Verhandlungen getroffenen Kompromiss über den Zugang zur Klagemauer auf Eis gelegt und damit in den USA einen Proteststurm unter jüdischen Gemeinden und Organisationen ausserhalb der Orthodoxie ausgelöst (topnews berichtete). Darüber ging zunächst verloren, dass das Kabinett Netanyahu am gleichen Tag ein Gesetz über die Anerkennung von Konversionen vorangebracht hat, das die Macht des orthodoxen Oberrabbinats über die Definition jüdischer Identität noch ausbaut. Laut dem Gesetz hätte von nun an nur noch das Oberrabbinat die Autorität, Bekehrungen vorzunehmen und anzuerkennen.

Obwohl das Gesetz nur für Israel gilt, sehen Reform und Konservative darin eine direkte Attacke auf ihre Legitimität. Von diesen Strömungen in den USA vorgenommene Bekehrungen würden unter dem Gesetz in Israel nicht mehr anerkannt. Allerdings können Reform-Bekehrte unter dem «Rückkehr-Gesetz» weiterhin nach Israel einwandern und dort Staatsbürger werden. Das Gesetz reagiert auf ein Verfassungsgerichts-Urteil von 2015, dass orthodoxen Gremien ausserhalb des Oberrabbinats die Autorität für Konversionen zugesprochen hatte. Befürworter der Novelle verteidigen diese als Instrument der Vereinheitlichung von Konversionen.

Warnung vor Domino-Effekt

Offizielle wie Jerry Silverman, der Vorstandschef des Gemeindedachverbandes Jewish Federations of North America, warnen jedoch vor einem Domino-Effekt, also einer Ausweitung der Autorität des Oberrabbinats auf amerikanische Juden. Der Leiter der «Federation» von Chicago, Steven Nasatir, ging noch weiter und teilte Unterstützern des Gesetzes in der Knesset mit, sie seien in Chicago nicht mehr willkommen. Der lokale Verband sendet jährlich etwa 30 Millionen Dollar an Spenden nach Israel. Rabbiner Rick Jacobs warnte als Präsident der Union for Reform Judaism vor einer «Erosion» infolge der Konversions-Novelle, die zu einer Anpassung des Rückkehr-Gesetzes an orthodoxe Prinzipien führen könnte.

In dem Disput über die Klagemauer hat das israelische Verfassungsgericht gestern Mittwoch neue Verhandlungen auf den 30. Juli anberaumt, um eine liberale Petition für die Umsetzung des 2016 getroffenen Kompromisses zu beraten. Bis dahin soll die Netanyahu-Regierung ihre Haltung klären. Der Premier geht klaren Antworten bislang jedoch aus dem Weg.

Eine politische Dimension

Die Spannungen lösen selbst bei der gemeinhin Netanyahu zugeneigten Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations Kritik aus. Gestern Mittwoch forderte der Verband die israelische Regierung in einem Brief auf, unverzüglich eine für alle Seiten faire Lösung des Mauer-Disputs zu finden und nannte den Kompromiss von 2016 dabei als Modell. Der Premier wollte das Thema gestern Donnerstag mit leitenden Mitgliedern von AIPAC besprechen, der «offiziellen Pro-Israel Lobby» in den USA.

Dann meldete sich der neue US-Botschafter David Friedman zu Wort. Der langjährige Anwalt von Donald Trump und prominente Unterstützer des Siedlungsbaus beschwor die Notwendigkeit jüdischer Einheit. Aber dann attackierte Friedman ohne Namensnennung «eine Gruppe», die am Sonntag gegen Netanyahus Stornierung des Mauer-Abkommens protestiert habe. Dabei handelt es sich bekanntlich um den Reform-Dachverband in den USA.

Damit haben der religiöse und der Identitäts-Streit auch eine offen politische Dimension gewonnen: Netanyahu scheint zu kalkulieren, dass er sich zugunsten orthodoxer Unterstützung in der Knesset und seinem Kabinett eine Entfremdung mit der liberalen und konservativen Mehrheit der amerikanischen Juden leisten kann. Diese stimmen vorwiegend demokratisch und spielen derzeit bei republikanischen Kongressmehrheiten und einem Präsidenten Trump politisch keine sonderlich grosse Rolle. 