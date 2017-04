Kontodaten online

BERN

Gisela Blau , 28. April 2017

Sogenannte nachrichtenlose Vermögen meist jüdischer Inhaber auf Schweizer Banken verursachten Ende der 1990er-Jahre in der Schweiz eine Staatskrise und im Ausland heftige Anschuldigungen und häufig falsche Spekulationen. Aber die Affäre brachte auch positive Folgen: eine Expertenkommission zur Aufarbeitung der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg und zwei Tribunale zur Beurteilung von Ansprüchen an die Banken. Die gesamten Akten des wichtigeren Tribunals, des Claims Resolution Tribunal I befinden sich in Washington im Holocaust-Museum. Die Unterlagen des Claims Resolution Tribunal II, das sich vorwiegend mit der Zuteilung von Geld aus dem 1998 abgeschlossenen Banken-Übereinkommens an Antragssteller oft bereits geschlossener Konten befasste und seine Arbeit erst 2012 beendete, wurden 2016 dem Bundesarchiv in Bern übergeben. Wie in der Vereinbarung vorgesehen, wurden diese Banken-Akten letztes Jahr erschlossen, um sie recherchierbar zu machen, in den Katalog des Bundesarchivs integriert und nunmehr wie alle Katalog-Bestände ins Internet gestellt. Es gilt die übliche Schutzfrist von 30 Jahren. Allerdings gibt es auch «besonders schützenswerte» Daten. Das Bundesgericht erklärt gegenüber tachles diese verlängerte Rücksichtnahme anhand des Archivgesetzes so: «Wenn in den Dossiers Personendaten im Sinn des Datenschutzgesetzes enthalten sind (z. B. über die politische Ansicht oder die religiöse Zugehörigkeit, Anm. d. Red.), ist das Dossier 50 Jahre geschützt. Damit keine Rückschlüsse auf die Personen gezogen werden können, stellen wir die Metadaten, also die Informationen im Katalog, in solchen Fällen nicht online zur Verfügung. Die verlängerte Schutzfrist kann erst aufgehoben werden, wenn die betroffenen Personen nachweislich seit drei Jahren tot sind. Das konnten wir in den meisten Fällen auf Grund der Bankdaten nicht feststellen. Gemäss den gesetzlichen Vorgaben sind die Dossiers somit 50 Jahre zu schützen.» Diese Fristen laufen seit 2016, als die Unterlagen dem Bundesarchiv übergeben wurden.