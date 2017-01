Konsequente Linie

GADI EISENKOT

Jacques Ungar, 13. Januar 2017

Wenn ausländische Medienschaffende sich mit Israel befassen, schlittern sie oft in schablonenhafte, meist israelkritische Bereiche ab. Eine löb-liche Ausnahme entdeckten wir in der «Süddeutsche Zeitung», wo Peter Münch sich vor dem Hintergrund der in Israel brodelnden Debatte um den Soldaten Elor Azaria mit der Rolle von Generalstabschef Gadi Eisenkot, der wegen seiner klaren, konsequent verfolgten Linie dieser Tage vor allem von rechts oft brutal angeschossen wird. Unter anderem schreibt Münch in der Rubrik «Profil»: «Als Verräter wird Eisenkot beschimpft von jüdischen Extremisten, sogar Morddrohungen werden ausgestossen (...). Viele fragen sich nun erschrocken, wie es so weit hat kommen können. Eizenkot allerdings, da darf man ziemlich sicher sein, wird daraus eher kühl und nüchtern folgern, dass es so nicht weitergehen darf. Den 56-Jährigen zeichnet eine Geradlinigkeit aus, die manche Sturheit nennen mögen. Wenn er einen Kurs für richtig erachtet, hält er daran fest. Egal, wie stark ihm der Wind ins Gesicht bläst. So ist er auch verfahren im Fall von Elor Azaria (...). Vom ersten Tag an hat Eizenkot dessen Verhalten als schweren Verstoss gegen die Werte der Armee verurteilt. Er ist dabei geblieben, als Premier Netanyahu und seine rechte Ministerriege den Schützen zum Opfer machen wollten. Er hat sich nicht beirren lassen von Umfragen, in denen zwei Drittel der Israeli den Schuss zur angemessenen Antwort auf den Terror deklarierten. Nachdem der Soldat von einem Militärgericht wegen Totschlags verurteilt worden ist, hat Eizenkot das Recht auf seiner Seite – und die Rechten umso mehr im Nacken.» Und dann zitiert der Autor noch Benny Ganz, Eizenkots Vorgänger im Amt des Generalstabschefs: «Um Gadi Eizenkot mache ich mir keine Sorgen», sagte er. «Angst habe ich um unser Land.»