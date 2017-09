Konkrete Pläne für  jüdisches Gymnasium

ZÜRICH

Valerie Wendenburg , 8. September 2017

In Zürich soll zum Schuljahr 2018/19 eine Jewish High School eröffnet werden – die Finanzen sind gesichert, es fehlen nur noch die Schülerinnen und Schüler



Die Idee kam ursprünglich aus Basel. Rabbiner Mosche Baumel hatte vor, ein jüdisches Gymnasium mit Internatscharakter in Basel zu gründen, doch das Projekt stockte, vor allem aus finanziellen Gründen (tachles berichtete). Nun wird das Vorhaben in Zürich realisiert, die Pläne stehen, und wenn nichts mehr dazwischen kommt, dann könnte eine Klasse mit mindestens sieben voll zahlenden Schülerinnen und Schülern zum kommenden Schuljahr im August 2018 starten. In Kooperation mit einer Privatschule sollen profane wie auch jüdische Fächer und Iwrit als Sprache auf dem Lehrplan stehen. Mitinitiator Francis Nordmann sagt gegenüber tachles: «Wir bieten ein dreijähriges, englischsprachiges Programm, das mit einem internationalen A-Level abschliesst, mit dem die Absolventen grundsätzlich an allen Schweizer und internationalen Universitäten studieren können.» So sei auch ein Studium am Technion in Haifa möglich, für die ETH in Zürich aber müssten die Interessenten zusätzliche Prüfungen absolvieren.

Breit gefächertes Sponsoring

Da die Finanzen für die erste Klasse für drei Jahre gesichert seien, hoffen die Initiatoren nun auf Interesse seitens der Eltern und Schüler. Auf die Beine gestellt werden kann das Projekt dank zahlreicher privater Unterstützer. «Wir verfügen über ein breit gefächertes Sponsoring, mit Hilfe dessen wir eine erste Klasse sicher bis zum Ziel führen können», so Nordmann. Die Gebühren liegen pro Monat für jeden Schüler bei 1500 Franken. Die Klasse soll mit Jungen und Mädchen weitgehend gemischt geführt werden, die Schule ist modern ausgerichtet, unterrichtet werden neben traditionellen Quellen auch Fächer wie jüdische Geschichte und jüdische Philosophie. Französisch steht nicht auf dem Lehrplan, dafür aber wird Iwrit als A-Level-Fach angeboten. «Die Auswahl der Fächer ist weniger breit als an staatlichen Gymnasien, am jüdischen Gymnasium soll das Wissen dafür in den einzelnen Fächern vertieft vermittelt werden», betont Francis Nordmann. Ein weiterer Vorteil neben der Tatsache, dass der Unterricht auf Englisch abgehalten werde, sei, dass die Schüler der Jewish High School im Vergleich zu anderen Schülern ein Jahr einsparen würden. Mit nur drei Jahren Gymnasialzeit könne das vierte Jahr, das auf staatlichen Schulen absolviert werden müsse, für ein Praktikum, eine Weltreise, ein Talmudstudium oder für ein Jahr auf einer jüdischen Mädchenschule in den USA genutzt werden, so Nordmann.

Keine Abschottung

Natürlich gibt es auch kritische Stimmen, die nicht nachvollziehen können, aus welchem Grund jüdische Kinder kein staatliches Gymnasium besuchen sollten. Sollte die Jewish High School im kommenden Jahr starten, dann können Kinder in Zürich vom Ganon bis zum A-Level durchgehend jüdische Schulen besuchen und somit staatlichen Schulen fernbleiben. Nordmann betont auf Nachfrage, dass es nicht darum gehe, sich abzusondern oder gar eine Parallelgesellschaft aufzubauen. Es ginge vor allem darum, Kindern im Gymnasialalter jüdisches Wissen zu vermitteln und die jüdische Identität zu stärken. Dies sei in der heutigen Zeit aus zwei Gründen schwieriger geworden, als es in der Vergangenheit war: Zum einem seien die Anforderungen an den Gymnasien deutlich gestiegen, der Prüfungsdruck sei hoch, und es bleibe kaum Zeit, um sich nach dem Unterricht noch mit jüdischen Themen zu beschäftigen. Zum anderen würden die Jugendlichen vermehrt Zeit in den sozialen Medien verbringen – eine Tatsache, die hinsichtlich der ohnehin knapp bemessenen Zeit zusätzlich erschwerend hinzukomme. Nordmann resümiert: «Neben der Schule und den Hobbys ist es schwer, den Jugendlichen jüdischen Schulstoff mitzugeben.» Da scheint die neue Jewish High School als gute Möglichkeit, sich in modernem Kontext mit der jüdischen Religion auseinanderzusetzen. Die Räumlichkeiten in der Stadt Zürich werden noch nicht bekannt gegeben, stehen aber schon fest. Auch mit Lehrern seien schon Gespräche geführt worden, das Interesse ihrerseits sei gross, so Nordmann. Er gibt sich im Namen des Organisationskomitees optimistisch: «Aller Anfang ist schwer, aber wenn wir den Start schaffen, dann lassen sich die Schülerzahlen bestimmt noch steigern.» Er verweist auch auf einen weiteren Aspekt der neuen Schule: «Andere internationale Städte, mit teilweise kleinerer jüdischen Bevölkerung, haben auch ein jüdisches Gymnasium, so unter anderem Wien, Amsterdam, Strassburg, München, Berlin oder Düsseldorf.» Es seien schon diverse Familien aus Zürich weggezogen, weil sie ihre Kinder in ein jüdisches Gymnasium einschulen wollten. Von daher könnte die neue Jewish High School ein Pluspunkt für Zürich als Standort sein. Auch Schüler aus Basel seien willkommen, was sicher im Sinne von Rabbiner Baumel ist, der am Anfang seiner Planung gegenüber tachles sagte: «Für mich ist wichtig, dass es in der Schweiz für jüdische Kinder die Möglichkeit gibt, an einem jüdischen Gymnasium Matur zu machen. Wenn dies in Zürich möglich werden könnte, wäre das auch ein Erfolg.»