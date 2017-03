Konflikte und Terrorgefahr vor Pessach

ISRAEL

Jacques Ungar, 24. März 2017

Die jüngste militärische Konfrontation zwischen Jerusalem und Damaskus ruft Spannungen an der Waffenstillstandslinie hervor.

Die Stimmung entlang Israels Grenzen im Norden und Süden wird laufend brenzliger. So berichteten syrische Rebellenkreise, dass die israelische Luftwaffe am Sonntagabend ein Fahrzeug in der Nähe der Stadt Kuneitra beschossen hat, wobei der Chauffeur des Autos, Kommandant einer Pro-Assad-Miliz, ums Leben gekommen sei. Dieser Zwischenfall war der jüngste in einer wachsenden Reihe von Ereignissen, welche die Spannungen an der Waffenstillstandslinie zwischen den beiden Staaten manifestieren. Auch der verbale Ton nimmt an Schärfe zu. So drohte der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman mit der «Zerstörung des syrischen Luftabwehrsystems», nachdem die Syrer Boden-Luft-Raketen gegen israelische Flugzeuge abgefeuert hatten, die Vergeltungsakte gegen Syrien durchführten. «Das nächste Mal, wenn die Syrer ihre Luftabwehrsysteme gegen unsere Flugzeuge einsetzen, werden wir sie ohne jedes Zögern zerstören», warnte Lieberman im Radio.

Ziele in Syrien

Am vergangenen Freitag hatten israelische Jets diverse Ziele in Syrien getroffen, wobei Premier Binyamin Netanyahu erklärte, die Schläge hätten sich gegen Waffen gerichtet, die für die Hizbollah in Libanon bestimmt gewesen seien. Die syrische Armee behauptete, eine der israelischen Maschinen abgeschossen und eine zweite getroffen zu haben, als die Piloten Angriffe in der Nähe der antiken Stadt Palmyra geflogen hatten. Die IDF dementierten, dass eines ihrer Flugzeuge getroffen worden sei. Schon in der Vergangenheit hatte die Regierung in Damaskus ähnliche Behauptungen aufgestellt, die aber nie bestätigt werden konnten. Der israelische Armeesprecher bestätigte hingegen, dass im Anschluss an die Luftangriffe «einige Luftabwehrraketen» abgefeuert worden seien, die aber alle ihre Ziele verfehlt hätten. Eine der Raketen ist nach Angaben der IDF von der erstmals eingesetzten Abwehrbatterie einer israelischen Arrow-Rakete abgefangen worden. IDF-Kreise bezeichneten den Zwischenfall als den ernstesten zwischen den zwei Staaten seit Ausbruch des Bürgerkriegs vor sechs Jahren.

Keine Reaktion

Normalerweise folgt auf einzelne Zwischenfälle weder eine israelische Bestätigung noch ein Dementi. Die näheren Umstände des Geschehens vom Freitag dürften Jerusalem bewogen haben, dieses Mal von diesen Gepflogenheiten abzuweichen. In politischer Hinsicht dürften sich in Jerusalem gewisse Sorgen breitgemacht haben hinsichtlich der möglicherweise gefährdeten, bisher fast totalen, auf einer russisch-israelischen Absprache und stiller Duldung Moskaus basierenden Handlungsfreiheit, die man bisher im syrischen Luftraum (wo auch russische Piloten aktiv sind) genossen hat. Der syrische Uno-Botschafter Bashar Jafaari deutete bereits an, dass dieses «israelische Sonderzüglein» nicht zuletzt wegen des erstmaligen Einsatzes des Arrow-Systems vor einer Woche sein Ende erreicht habe. Auch Gary Koren, der neue israelische Botschafter in Moskau, dürfte bei seinem nicht unbedingt freiwilligen Besuch im dortigen Aussenministerium nicht nur Komplimente vom stellvertretenden russischen Aussenminister zu hören bekommen haben.

Nicht nur das offizielle Eingeständnis der IDF beim jüngsten Luft-Zwischenfall zwischen Syrien und Israel weicht klar von der bisher meist praktizierten Zweideutigkeit der Rolle von Armee und Luftwaffe bei solchen Konfrontationen ab, auch der Einsatz hochrangiger Armeeoffiziere zur Verbreitung glaubwürdiger Erklärungen für ein gewagtes, um nicht zu sagen waghalsiges, Vorgehen ist nicht alltäglich. So meinte Brigadegeneral Zvika Haimovich, Kommandant der Luftverteidigungsdivision der Luftwaffe, die von den Syrern abgefeuerte ballistische Rakete mit ihrem 200-Kilo-Sprengkopf habe eine «direkte Bedrohung für Israel und seine Bürger» dargestellt. In einer solchen Situation sei es «weder Ort noch Zeit» für Fragen gegeben. Laut Haimovich seien die operativen Regeln klar: Es gelte, jede Gefahr zu neutralisieren, die ein Risiko darstellen für Israel und seine Bürger darstellt. «Das haben wir getan, und das werden wir auch in Zukunft tun», versicherte der Brigadegeneral. Die syrische Rakete sei abgefeuert worden, während Israel dabei war, einen für die Hizbollah bestimmen Waffentransport noch in Syrien unschädlich zu machen. Die Syrer hätten drei Boden-Luft-Raketen gegen israelische Piloten geschossen. Eine dieser Raketen ist, wie bereits gesagt, vom Arrow-Abwehrsystem abgefangen worden, wobei Teile einer syrischen SAM-Rakete auf jordanischem Boden niedergingen. Dass Israel für den Abschuss der syrischen Rakete erstmals sein Arrow-System einsetzte, begründete Haimovich mit der lakonischen Bemerkung, dass sei eben die beste verfügbare Option zur Zeit des Zwischenfalls gewesen.

Terror gegen Israel

Auch von Israels Südgrenze werden keine idyllischen Bilder übermittelt. Trotz der augenscheinlichen Ruhe versuchten die Hamas und jihadistische Gruppen täglich, Terroranschläge gegen Israel zu verüben. Das erklärte Nadav Argaman, Chef des israelischen Inland-Geheimdienstes Shabak, vor der Knessetkommission für Aussenpolitik und Verteidigung. Die ganze Region mache gegenwärtig geopolitische Veränderungen durch, die in den kommenden Jahren ihren Widerhall finden würden, warnte Argaman. Miteinbegriffen in diese Veränderungen seien die Auswirkungen des iranischen Nuklearabkommens auf den Terrorismus im Nahen Osten. Yossi Cohen bezeichnete diese Woche übrigens Iran als die «nach wie vor grösste Gefahr» für Israel.

«Bedeutend» ist laut Shabak-Chef, dass es dem Inland-Geheimdienst 2016 gelungen sei, über 400 potentielle Terroristen zu neutralisieren, bevor sie ihre Pläne realisieren konnten. Doch Argaman warnt: «Die Ruhe, die wir jetzt erleben und 2016 erlebt haben, ist irreführend: Die Hamas und der globale Jihad versuchen ständig, Attacken im israelischen Territorium durchzuführen. Leider wurden letztes Jahr 16 Israeli und ein Ausländer bei Terrorakten in Israel umgebracht.» Angesichts des bevorstehenden Pessachfestes sei davon auszugehen, dass die Terrornetzwerke, vor allem die Hamas, versuchen würden, die Situation im Felde anzuheizen und Anschläge zu verüben. Ziel des Shabak sei es daher, den Israeli zu ermöglichen, ein friedvolles Fest zu feiern.

Offener Konflikt

Wenn Israels Entscheidungsträger nicht lieber heute als morgen die adäquaten politischen und taktischen Massnahmen ergreifen, um der Hamas «den Tarif durchzugeben», riskieren sie, dass die fundamentalistische Bewegung weiter aufrüstet, um den Gang der Dinge nach ihren Prioritäten zu diktieren. Ähnliches gilt für den Norden. Ohne rasche, unmissverständliche politische Reaktionen aus Washington und Moskau, aber auch aus den Entscheidungszentren im Nahen Osten (Israel eingeschlossen) und in Europa muss befürchtet werden, dass die jüngste militärische Konfrontation zwischen Jerusalem und Damaskus nicht die letzte gewesen ist. Im Gegenteil. 