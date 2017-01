«Konflikte kommen näher»

INTERVIEW

Yves Kugelmann, 20. Januar 2017

Das Jahr 2017 präsentiert sich mit einer sich wandelnden politischen Weltordnung, deren Auswirkungen noch nicht absehbar sind – ein Gespräch mit Laurent Goetschel, dem Direktor der Schweizerischen Friedensstiftung swisspeace.

tachles: Teilen Sie die allgemeine Wahrnehmung, dass 2016 und schon zuvor die Konfliktdichte zugenommen hat?

Laurent Goetschel: Konflikte kommen uns näher, ihre Bedeutung wird vermehrt wahrgenommen. So etwa bei der Ukraine, wo beispielsweise auch Deutschland oder Polen zumindest politisch mit einbezogen sind, oder bei Syrien in Anbetracht des Ausmasses der Zerstörungen und der dadurch ausgelösten Flüchtlingsströme.

Haben denn die vielen Jahre der Friedensförderungsarbeit letztlich nichts gebracht?

Viele Konflikte konnten seit Ende des Kalten Krieges durch die Bereitschaft zu mehr Verhandlungen oder Mediation gelöst werden, obwohl ihre Anzahl zu dieser Zeit zuerst zunahm. Später nahm sie ab. In jedem Fall aber gab es seit diesem Zeitpunkt eine Verlagerung von zwischenstaatlichen zu innerstaatlichen Konflikten. In den letzten Jahren gab es, wenn man von der Anzahl der Opfer ausgeht, allerdings wieder eine Zunahme.

Europa wird seit Ende des Zweiten Weltkrieges als entschieden friedlicher betrachtet. Sind diese Zeiten bald wieder vorbei?

Hier muss man differenzieren. Wenn man Europa als Kerneuropa mit Deutschland, Frankreich usw. betrachtet, ist es im Gegensatz zu früheren Zeiten extrem unwahrscheinlich, dass wieder Konflikte aufkommen werden. Aber je weiter man den Europa-Begriff auslegt, desto fragiler wird die Sache, ohne allerdings dramatisieren zu wollen. Doch in Mittel- und Osteuropa sind Regierungen an die Macht gekommen, die wertemässig weniger westlich orientiert sind. Aber allfällige Spannungen werden auch dort sicher eher auf Verhandlungsebene beigelegt werden.

Wird die Politik Donald Trumps eine Rolle spielen?

Nach seiner Wahl schien ja eine europäische Armee, die zuvor über Jahre hinweg kein ernsthaftes Thema war, plötzlich in den Bereich des Möglichen zu rutschen. Aber man wird zuerst einmal sehen müssen, was passieren wird. Ich erachte die Entstehung einer solchen Armee als nicht sehr wahrscheinlich – und auch nicht, dass die Trump-Regierung ihre Verpflichtung gegenüber Europa in der Nato in Frage stellen wird.

In der Türkei kann man bilderbuchmässig sehen, wie sich eine Demokratie in ihr Gegenteil wandelt. Eine ernst zu nehmende Entwicklung oder eine Fussnote in der Zeitgeschichte?

Alles andere als eine Fussnote! Schon seit den sechziger Jahren wurde zum Verhältnis der Türkei zu Europa geforscht, und seither, speziell seit dem Ende der Sowjetunion, hat sich rundum vieles entwickelt, das nicht ohne Einfluss auf die Türkei blieb. Was dort jetzt passiert, wird sicher längerfristige Auswirkungen haben.

Welcher Art?

Eine klare Wendung hin zu einem autoritären politischen System, das sich zwar nach wie vor als demokratisch auffasst, in dem aber die Einschränkungen der Freiheiten und Rechte der Bürger klar zugenommen haben. Religion und eine Abwendung von der versöhnlichen Politik beispielsweise gegenüber der kurdischen Minderheit spielen mittlerweile wieder eine viel grössere Rolle.

Hat dies auch mit dem Selbstverständnis der Türkei als geopolitische Macht zu tun, oder hat es eher innere Gründe?

Sowohl als auch. Die Türkei macht einen enormen Modernisierungsprozess mit Urbanisierung, Änderung der sozioökonomischen Strukturen usw. durch, der einen grossen Einfluss hat. Andererseits spielen die Befürchtungen, dass die Kurden ausserhalb der Türkei ihre Autonomie gewinnen könnten, die Rivalität zwischen der Türkei und Iran und Ähnliches mehr eine Rolle. All dies stärkt den

zentralen, autoritären Machtanspruch.

Was hat in Syrien die lange gehegte Hoffnung auf eine Verhandlungslösung quasi über Nacht obsolet gemacht?

Es kamen massive regionale und überregionale Interessen anderer Länder wie auch die Spannungen zwischen Ost und West ins Spiel, und Syrien war für Russland schon immer viel wichtiger als zuvor Libyen. Der Westen hingegen machte der sogenannten syrischen Opposition zu Beginn Versprechungen, die einzuhalten man letzten Endes dann doch nicht bereit war.

Müssten westliche Werte in Zivilgesellschaften wie der syrischen nicht von innen her wachsen, statt dass man versucht, sie ihnen von aussen überzustülpen?

Diese Werte sind nicht absolut gegeben. Man sieht sie als wesentliche Punkte, um eine stabile, friedliche Gesellschaft installieren zu können. Wie man sie gewichtet und wie sie gelebt werden, ist offen. Wichtig ist bei Konflikten vielmehr, dass die betroffenen Akteure selbst zu einem Schluss kommen, wie sie damit umgehen wollen. Externe Interventionen sollten primär dazu dienen, die Parteien zur eigenen Lösung zu befähigen.

Dann müsste man etwa die Syrer sich selbst überlassen?

Wenn man das von Anfang an getan und keine Waffen geliefert hätte, wäre der Konflikt schon lange beendet.

Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist geflüchtet oder getötet worden. Wie wird es weitergehen?

Es läuft alles auf eine militärische Lösung hinaus. Danach wird man sehen, was daraus für ein Land entsteht.

In den letzten Jahren macht das Vertrauen der Bevölkerungen in Institutionen wie Medien, Politik, NGOs, Wissenschaft usw. zunehmend der Skepsis Platz.

Ja, das ist durchaus und überall feststellbar. Es ist auch Ausdruck einer gewissen Modernisierungs- und Fortschrittsfeindlichkeit und des Widerstands dagegen, sich mit Problemen auch grenzüberschreitend auseinandersetzen zu müssen, wie dies eben beispielsweise NGOs oft tun.

Können Sie, als konkreten Fall einer solchen NGO, die Agenda von swisspeace kurz zusammenfassen?

Die Stiftung will, gemäss ihren Statuten, die Friedens- und Aussenpolitik der Schweiz in Gesellschaft, Politik und Wissenschaft mitgestalten – dieser Zweck stammt übrigens noch aus der Zeit des Kalten Krieges, und er ist im Gegensatz dazu geblieben und hat sich auf Themen wie Umwelt oder Minderheiten ausgeweitet. Dafür werden Fragen aus der Praxis in die Forschung übernommen und Lösungsansätze zurückgespiesen.

Ein Schwerpunkt ist der Nahe Osten. Kann die dortige Situation überhaupt emotionsfrei betrachtet werden?

In einem gewissen Mass schwingen da oft Emotionen mit. Gerade Diasporagruppen tendieren zu einer Überidentifikation – nicht nur in Bezug auf den Nahen Osten, sondern früher beispielsweise auch auf Sri Lanka. Oft fehlt dann das Verständnis dafür, dass man zu einem solchen Konflikt Forschung betreibt, denn die Sache wird ja als klar und die Forschung als Eingriff ohne Waffen in den Konflikt betrachtet.

Ist dies beim Nahostkonflikt besonders ausgeprägt?

Bei ihm ist vielleicht speziell, dass es dafür sehr viele Spiegelungsorte gibt – man kann ihn in der Schweiz, in Deutschland, wo immer nachspielen und hat Akteure, die vor Ort quasi mitfiebern. Wenn man sich zum Nahen Osten medial äussert und keine negativen Reaktionen erhält, dann wurde der Beitrag vermutlich nicht veröffentlicht …

Ein Problem für die Forscher?

Nur, wenn man für die Ergebnisse der Forschung quasi als Aggressor betrachtet wird.

Oder wenn versucht wird, die finanzielle Unterstützung von Swisslos zu verhindern, weil deren Mittel unpolitisch eingesetzt werden müssten?

Richtig. Aber eigentlich entzieht sich in dieser Logik Politik per Definition der Forschung – zu Politik kann man nicht forschen, ohne selbst ein politischer Akteur zu werden. Man müsste sich also praktisch selbst erforschen beziehungsweise reflektieren, und so kommt man nicht weiter.

Ist das nicht entmutigend?

Es ist sehr wichtig, zu heiklen Projekten zu forschen. Man muss sich dabei darüber im Klaren sein, dass man als Akteur wahrgenommen werden kann – aber möglichst nicht als politischer Akteur. Wer zu einem Konflikt eine eigene politische Agenda hat, sollte dazu nicht forschen.

Beim Nahostkonflikt ist das Risiko einer solchen Wahrnehmung sicher noch erhöht. Weshalb hat swisspeace ihn denn als Schwerpunkt gewählt?

Wir sind einfach dort tätig, wo es Konflikte gibt – auch zum Beispiel in Mali, der Elfenbeinküste, in Tschad, Myanmar oder Guatemala. Aber der Nahe Osten ist, könnte man fast schon sagen, die Mutter aller Konfliktherde … Und dabei geht es ja nicht nur um Palästina. Wir verfolgen, entgegen den manchmal erhobenen Vorwürfen, damit absolut keine politische Agenda.

Beschränkt sich swisspeace auf die Beschaffung von Wissen, oder liefern Sie auch Lösungsansätze, ohne dabei zum politischen Akteur zu werden?

Wir sind jene, die das Wissen generieren, dieses aber auch in Handlungsanleitungen, in recht praktische Instrumente, umwandeln und versuchen, diese gewissen Akteuren beliebt zu machen. Wir sind nicht jene, die in einem politischen Konflikt eine Entscheidung treffen. Aber wenn wir zu einer Erkenntnis gekommen sind, versuchen wir, dieser ohne Parteinahme zu einer gewissen Wirkung zu verhelfen.

Gibt es nicht die Verlockung, die Konflikte quasi als Lebenszweck einfach zu bewirtschaften?

Klar: Wenn es keine Konflikte mehr gäbe, bräuchte es die Friedensstiftung nicht mehr. Aber damit hätte ich kein Problem. Die Bewirtschaftung erfolgt vielmehr und gerade beim Nahostkonflikt durch die lokalen Akteure.

Können Sie der – eher skeptischen – Öffentlichkeit vermitteln, was swisspeace tatsächlich tut?

Wir versuchen es, aber Kommunikation von Wissenschaft ist grundsätzlich eine grosse und sehr wichtige Herausforderung, die oft nicht gelingt. Teils liegt das auch daran, dass Medienschaffende gerne einen Punkt herausziehen, der sich medial spannender verarbeiten lässt als die ganzen Zusammenhänge. Speziell der Nahostkonflikt hat in dieser Beziehung etwas Prototyphaftes an sich: Da werden Aussagen von Akteuren – bewusst oder unbewusst – oft so weit zugespitzt, bis sie völlig verzerrt sind und dazu dienen, den «Gegner» in eine Ecke zu drücken, in der er dann wirklich nur noch Gegner ist und nicht mehr Gesprächspartner. Genau dort sollte die Wissenschaft versuchen, mit ihren Erkenntnissen eine Brücke zu schaffen. Aber das ist sehr schwierig.