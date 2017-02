Konferenzzentrum nicht auf ehemaligem jüdischen Friedhofsgelände?

LITAUEN

23. Februar 2017

Regierung scheint die Sache nochmals überdenken zu wollen.

Die litauische Regierung will sich offensichtlich Pläne nochmals durch den Kopf gehen lassen, gemäss welchen ein neues Konferenzzentrum auf dem Gelände eines ehemaligen jüdischen Friedhofs in Vilnius errichtet werden soll. Das erklärten Rabbiner nach einem Treffen mit dem litauischen Botschafter in den USA. Die siebenköpfige Delegation amerikanisch-charedischer (ultra-orthodoxer) Rabbiner und Aktivisten war letzte Woche mit Rolandas Krisciunas zusammengekommen, um den kontroversen Plan zu diskutieren, für 25 Millionen Dollar das Zentrum auf dem Gelände des früheren Friedhofs von Snipskes zu bauen, den die Sowjets vor Jahrzehnten schon zerstört haben. Auf dem Terrain sollen viele Juden begraben sein. «Der Empfang unterschied sich gewiss von früheren Treffen, und wir wurden ermutigt, als wir hörten, dass die Regierung zur Zeit ihre Optionen neu untersucht», sagte Rabbi David Niederman, Präsident der Vereinigten Jüdischen Organisationen von Williamsburg und Nord-Brooklyn, die das Treffen organisiert hatte, in einer Reportern gegenüber abgegebenen Verlautbarung. Das Treffen fiel zusammen mit Berichten in den litauischen Medien, wonach die Regierung unlängst wegen «technischen Unregelmässigkeiten» aufgehört habe, Offerten für das Projekt der Kongresshalle einzuholen. Vorangegangen war intensives Lobbyieren von Rabbiner und Aktivisten, die gegen das geplante Bauprojekt aus religiösen Gründen opponieren. Die Halacha (das jüdische Religionsgesetz) würde verbieten, die Ruhe jüdischer Leichen zu stören. Eine letztes Jahr lancierte Online-Petition, die den Stopp des Projekts fordert, hat bis jetzt über 38000 Unterschriften erbracht. [TA]