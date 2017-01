Konferenzresolution «weicher» als Jerusalem fürchtete

PARIS

16. Januar 2017

Alle wollen den Erfolg für sich verbuchen.

An einer Pressekonferenz zum Abschluss der Pariser Nahostkonferenz – sie dauerte acht Stunden - verlieh der französische Aussenminister Jean-Marc Ayrault seiner Hoffnung Ausdruck, der internationale Konsens an der eintägigen Konferenz würd die neue US-Administration davon überzeugen, dass die ganze Welt bestrebt sei, den israelisch-palästinensischen Frieden ebenso voranzubringen wie die Zweistaatenlösung. In Jerusalem machte man die unnachgiebige Haltung der Regierung Netanyahu dafür verantwortlich, dass der Resolutionstext «weicher» ausgefallen ist, als Israel lange befürchtet hatte. Die Palästinenser dagegen nennen die Schlussfolgerungen der Pariser Konferenz einen «historischen Erfolg» für ihre Sache. Der designierte US-Präsident Donald Trump widerum fordert in einem Zeitungsinterview Grossbritannien auf, gegen jede anti-israelische Resolution im Uno-Sicherheitsrat ein Veto einzulegen. – Die Konferenz forderte in einer Schlussverlautbarung Israel und die Palästinenser auf, ihre Verpflichtung zur Zweistaatenlösung offiziell zu erneuern und sich damit von den Stimmen loszusagen, welche diese Lösung zurückweisen würden. Vielemhr sollten die beiden Seiten «durch Politik und Handlungen unabhängig ein ehrliches Einstehen für die Zweistaatenlösung demonstrieren», und «von einseitigen Schritten absehen, die den Ausgang der Verhandlungen über die endgültige Regelung präjudizieren würden, einschliesslich unter anderem Jerusalem, Grenzen, Sicherheit, Flüchtlinge.» Die Konferenzteilnehmer würden sich weigern, solche unilateralen Schritte anzuerkennen. Das Statement war das Produkt intensiver Verhandlungen unter den Teilnehmern. Es war bedeutend «weicher» als der Entwurf, den die Franzuosen noch am Samstag präsentiert hatten. So erwähnte die letztliche Velautbarung nicht die Linien des 4.Juni 1967 als Basis für die Verhandlungen und forderte auch die teilnehmenden Nationen nicht auf, in ihren Aktionen zwischen Israel und den Siedlungen zu unterscheiden. Die Schlusserklärung fordert beide Seiten auf, «dringende Schritte» zu unternehmen, um die gegenwärtigen negativen Trends im Felde umzukehren, einschliesslich fortgesetzte Gewaltakte und kontinuierliche Siedlungaktivitäten und «bedeutungsvolle Direktverhandlungen» zu beginnen. Vor der Verabschiedung der Schlussresolution versicherte US-ausseminister John Kerry gegenüber dem israelischen Regierungschef Binyamin Netanyahu, die Friedenskonferenz würde zu keinen weiteren Aktionen an der Uno oder irgendeinem anderen internationalen Forum führen. Nach Angaben eines israelischen Offiziellen informierte Kerry Netanyahu über die Bemühungen der USA, den Wortlaut der Schlussresolution von Paris abzuschwächen. Inwieweit Jerusalem von diesen Beschwichtigungsversuchen überzeugt werden konnte, war zunächst allerdings nicht klar. Das Gefühl auf der israelischen Seite über die Ergebnisse der Konferenz ging zunächst aber klar in die Richtung, wenn Paris auch nichts genutzt habe, so hat es fürs Erste zumindest weniger geschadet als anfänglich angenommen. [JU]