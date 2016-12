Kompromisslösung «fünf Minuten vor zwölf»

AMONA

19. Dezember 2016

Gewalt höchst wahrscheinlich wieder ein Mal vermieden.

Der ultimative Showdown zwischen jüdischen Siedlern und den israelischen Ordnungskräften auf dem Weg zu einer wie auch immer gearteten Lösung für den Palästinenserkonflikt konnte am Sonntag ein Mal mehr vermieden oder zumindest verschoben werden. Mit 45:25 Stimmen bei zwei Enthaltungen akzeptierten die Siedler von Amona eine in der Nacht zu vor von Premier Binyamin Netanyahu, Bildungsminister Naftali Nennett und Yossi Dagan, dem Vorsitzenden des Regionalrats Shomron ausgehämmerte verbesserte Version des früheren Vorschlags für die ínfolge des Gerichtsbeschluss nötig gewordene Umsiedlung der 40 Siedlerfamilien von ihren auf privatem palästinensischen Boden errichteten Häusern zu. 24 der Familien (im ursprünglichen Plan waren es erst 12 Familien gewesen) werden nun Mobilheime auf Parzellen erhalten, die nur wenige Meter vom bisherigen Aussenposten entfernt sind. Die restlichen Familien bekommen temporäre Behausungen in der benachbarten Siedlung Ofra. Der Abgeordnete Bezalel Smotrich (Das Jüdische Haus) lobte die Siedler für ihre Annahme des Deals und meinte, ihr Kampf habe ihnen «Hoffnung für die Zukunft des ganzen Siedlungswerks» gebracht. Dank seiner Brüder, betonte der für seine extreme Haltung bekannte Smotrich, welche die «Helden der Hoffnung» seien, würden die Siedlungen weiter wachsen und stärker werden. Parlamentarier vom linken Spektrum der politischen Landkarte Israels sehen die Situation natürlich anders. Tamar Sandberg von der Meretz-Partei etwa spricht von einer «Kapitulation» den Siedlern gegenüber. Auf der Suche nach einer Lösung habe der Staat «nach der Pfeife von 40 Familien» getanzt, denen es nichts ausmache, die israelischen Interessen und das Rechtssystem in Grund und Boden zu trampeln. – Wie brenzlig die Lage hätte werden können und vielleicht immer noch werden wird, wird durch die Tatsache untermauert, dass sich zur Unterstützung des unbewilligten Aussenpostens mindestens 1000 Sympathisanten in Amona versammelt hatten. Nach der Erzielung des Kompromisses sind Premier Netanyahus Chancen auf eine Verlängerung der am 25. Dezember ablaufenden Räumungsfrist um einen Monat wieder gestiegen. Vor Illusionen sei aber gewarnt: Siedler von Amona und Ofra betonen, dass sie nur vorübergehend «den Fuss vom Gaspedal genommen» hätten. Sollte die Regierung versuchen, sie doch noch an der Nase herumzuführen, würden sie mit «doppelter Entschlossenheit und Kraft» in den Kampf ziehen. – Worte, die man besser nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen sollte. [JU]