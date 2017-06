Kommt er oder kommt er nicht?

ISRAEL-BASEL

19. Juni 2017

Premier Netanyahu scheint um «seinen» Basler Auftritt zu kämpfen.

Ende August jährt sich bekanntlich das Datum des 1. Zionistenkongresses von 1897 zum 120. Mal. Obwohl es sich bei diesem 120. Jahrestag nicht um ein typisches Jubiläumsdatum handelt, wollte Israel, allen voran Premierminister Netanyahu, die Tatsache, dass «jener» Kongress im Basler Stadt-Casino über die Bühne ging, zu einem grandiosen Déjà-vu unter seiner Ägide nutzen. Eine Weile war sogar die Rede vom Aufmarsch einer ganzen Liste aus dem «Who is Who?» der politischen und sonstigen Weltprominenz. Alle hätten sie dem geistigen Vater des Festes die Reverenz erwiesen und ihm und Gatin Sara mit sicher zahllosen «Foto-Opportunities» zu einer publizistischen Verewigung in der Stadt am Rheinknie verholfen. Schenkt man aber der «Basler Zeitung» vom Wochenende Glauben, ist dieser Traum der Netanyahus drauf und dran, sich in Nichts aufzulösen. Der Kanton Basel-Stadt konnte einfach so rasch nicht handeln und das Ganze auf die Beine stellen. Vielleicht wollte er schlicht auch nicht, denn schliesslich ist auch den an sich immer noch israelfreundlichen Baslern sonnenklar, dass die Zionisten von 1897 sich ebenso wenig mit den heutigen in Jerusalem am Szepter der Macht Sitzenden vergleichen lassen, wie die Position der Zionisten allgemein und der Siedler im Speziellen. Der Journalist Ben Caspit wusste in der jüngsten Ausgabe des «Maariv» davon zu berichten, dass auch die Basler jüdische Gemeinde «nicht begeistert» gewesen sei von der Idee einer Mega-Zionistenfete vor ihren Türen.«Das würde ihnen nur Zores bringt», schreibt Caspit, «und auch die Verhandlungen mit den Schweizern seien nicht einfach». Dann gerät der Journalist ein wenig ins Spekulieren. «Herzls Zionismus verpufft», meint er. Der neue nationalistische Zionismus herrsche zusehends über das Territorium und schreibe die Geschichte um. Netanyahu und Herzl würden zwar den Vornamen teilen, doch das sei schon so ziemlich das Einzige, was sie teilen würden. Herzl stand auf der Terrasse in Basel, Netanyahu stand (zur Zeit der virulenten anti-Rabin-Demos) auf dem Balkon am Jerusalemer Zionsplatz. «Das ist der einzige Unterschied, und jetzt schliesst sich der Kreis.» Netanyahu springe vom Zionsplatz auf die Terrasse des Hotels «Drei Könige» in Basel. Aus dem Büro des israelischen Premiers folgte auf dem Fuss das Dementi für die Hintergründe der geplatzten Party. Das ursprüngliche Programm sei wegen der hohen Kosten, die die Schweizer gefordert hätten (10-12 Millionen Franken alleine für die Sicherheit) schubladisiert worden. Der Regierungschef beabsichtige nicht, nach Basel reisen und sich ablichten zu lassen, wie Caspit geschrieben habe, ohne auch nur Netanyahus Büro um eine Stellungsnahme zu bitten.

Vielleicht kommt Netanyahu Ende Augst tatsächlich nicht nach Basel, weil er es guten Gewissens einfach nicht verantworten kann, für ein Hornberger Schiessen mit etwas Verzierung und ein paar Schlagzeilen samt obligaten PR-Fotos, seine Steuerzahler (oder einige befreundete Milliardäre?) zur Kasse zu bitten. Gegen diese Variante spricht die Tatsache, dass Herr Netanyahu und Madame in Rufe stehen, sich den Spass des Verursachens von mega Reisespesen normalerweise nicht durch kleinkarrierte Meckerer oder Rappenklemmer verderben zu lassen.

Für 24 Stunden könnte der israelische Regierungschef sogar damit rechnen, einen respektabeln Medientross mit Beschlag zu belegen. Auch ohne Trump, Putin und wie sie alle heissen mögen. Mehr dürfte aber schon nicht mehr drinnen sein. Vielleicht noch ein grosszügiger Cocktail im IGB-Gemeindehaus an der Leimenstrasse...

Spass beiseite: Die Basler Regierung hat Netanyahu ein Eselsbrücklein gebaut, auf dass er sich in Ehren aus dem Staub mache oder gar nicht erst komme. Eine solche Chance kommt selten zweimal. [JU]