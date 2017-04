Kommt Bewegung in die Sache?

NAHOST-FRIEDEN

3. April 2017

Trump wird Araberführer empfangen, Netanyahu will Siedlungsbau einschränken.

Im Vorfeld der Treffen, die US-Präsident Donald Trump diese Woche in Washington mit den Staatsoberhäuptern Jordaniens und Ägyptens abhalten wird, erklärte Israel sich bereit, als Geste gegenüber dem amerikanischen Präsidenten den Siedlungsbau in der Westbank einzuschränken. Allerdings hält Netanyahu an der Absicht fest, unweit der Siedlung Eli für die 40 Familien aus dem unbewilligten, inzwischen geräumten Aussenposten Amona «ausnahmsweise» eine neue Siedlung zu errichten, wie er es den betroffenen Evakuierten versprochen hatte. Für den neuen Geist in den Beziehungen zwischen Washigton und Jerusalem spricht die Tatsache, dass ein hoher Vertreter der US-Administration vor dem Wochenende Verständnis zeigte für die israelischen Beweggründe für den Bau der neuen Siedlungen, übrigens der ersten, deren Bau eine israelische Regierung seit über 20 Jahren genehmigt hat. Alle anderen, mehr oder weniger stark in den Nahost-Friedensprozess engagierten Kreise reagierten allerdings unverhüllt kritisch auf Netanyahus Pläne. So nahm Uno-Generalsekretär Antonio Gueterres, grundsätzlich ein Israelfreund, mit «Enttäuschung und Alarm» von der Absicht für die Errichtung einer neuen Siedlung in den «besetzten palästinensischen Gebieten». Ähnliches war von der EU, Grossbritannien, Deutschland, Frankreich, Jordanien, der Palästinensischen Behörde und Ägypten zu hören gewesen. – Präsident Trump empfängt den ägyptischen Präsidenten al-Sissi heute Montag in Washington und den jordanischen König Abdullah II, mit dem er bereits im Februar konferiert hatte, am Mittwoch. [JU]