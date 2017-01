Rätsel um den Zweck des Einreise-Stopps

KOMMENTAR

31. Januar 2017

Gedanken von US-Korrespondent Andreas Mink.

Frappierend an Donalds Trumps Einreise-Stopp für Muslime und Flüchtlinge bleibt der Mangel an einem erkennbaren, praktischen Zweck. Angefangen bei Michael Hayden, dem CIA Chef unter George W. Bush, halten auch konservative Experten das Edikt nicht nur für nutzlos, sondern für kontraproduktiv als Öl auf die von ISIS geschürte Flamme eines Zivilisations-Konfliktes zwischen Christen und Muslimen.

Sämtliche Erklärungen Trumps dafür beruhen auf Lügen: Die Zahl von Amerikanern, die seit 9-11 durch Flüchtlinge oder Bürger aus den sieben gesperrten Staaten innerhalb der USA bei Terror-Anschlägen ums Leben kamen, ist exakt Null. Die von Trump und seinen Vertretern beschworene, akute Gefahr besteht also keinesfalls (Link).

Dazu verstecken sich der Präsident und sein Team hinter verlogenen Behauptungen wie jener, dass Barack Obama als Präsident die sieben Staaten auf ähnliche Listen gesetzt oder 2011 über Iraker einen generellen Einreise-Stop verhängt habe. Auch dies trifft nicht zu und hat Obama gestern zu einer Intervention veranlasst: In einer Erklärung begrüsste er die Demonstrationen gegen das Edikt Trumps (Link).

Trumps Sprecher Spicer wollte nicht einmal einräumen, dass die Fesselung und Internierung eines fünfjährigen Jungen aus Iran in Handschellen durch Immigrations-Beamte auf einem US-Flughafen ein Fehler war (Link): Amerikas Sicherheit mache ein solches Vorgehen notwendig. Arnold Schwarzenegger lag nicht falsch mit dem Kommentar, der Einreise-Stop sei «verrückt und lässt Amerika dumm aussehen» (Link).

Was also ist der Sinn dieser Übung von Trump und seinem Intimus Steve Bannon? Der neue Mann im Weissen Haus hat im Wahlkampf einen «Muslim-Bann» angekündigt. Aber nun erklären Trump und seine Vertreter, das (ohne Beratung mit Juristen und Republikanern im Kongress gefertigte) Edikt sei keineswegs gegen Muslime gerichtet. Trump und Bannon scheinen von Zerstörungslust getrieben und wollen vermutlich Chaos und Furcht in Politik und Gesellschaft säen. Dies dürfte einer Konsolidierung der Trumpschen Basis unter verbitterten Weissen und der Einschüchterung von Gegnern dienen.

Dazu kommt als völlig irrationale Komponente die offenkundige Unfähigkeit Trumps, Fehler einzugestehen und damit aus dem Weg zu räumen. So führen Trumps Aktionen bislang zu einer Spaltung seiner Partei und einem Aufstand breiter Kreise vor allem unter Fachleuten wie Beamten, Wissenschaftlern und Diplomaten. [AM]