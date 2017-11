Kollaps der Demokratie

ZUR LAGE IN ISRAEL

Uzi Baram, 23. November 2017

Vielleicht fühlen wir sie noch nicht, die volle Auswirkung des Kollapses der demokratischen Weltansicht, die einst ein grundlegendes Axiom unseres Selbstbildnisses als Individuen und Gemeinschaft war.

Für diesen Kollaps gibt es eine primäre Ursache, und diese be--findet sich in den USA. Trotz der Stärke der britischen Demokratie waren und bleiben die USA der weltweite Hauptexporteur von Demokratie und Aufklärung.

Kein amerikanischer Präsident zeigte sich je unfähig, sich als verantwortlich für den Export demokratischer Werte zu sehen. Manchmal waren sie erfolgreich, und manchmal scheiterten sie auf der ganzen Linie. Präsident George W. Bush zog für die Demokratie im Nahen Osten in den Krieg und akzeptierte nie die Agenda der extremen Rechten in den USA. Gleiches galt für seinen Nachfolger, der die Ausfuhr der Demokratie und deren Einrichtung in Staaten in aller Welt als den Mehrwert des amerikanischen Traums betrachtete.

Wir sollten allerdings einige Bedenken anbringen, verletzten die USA doch im Namen der Demokratie manchmal genau jene Prinzipien, welche die Fundamente der Demokratie bilden. Präsident Donald Trump jedoch stellt die amerikanische Weltanschauung auf den Kopf.

So hat Trump kein Problem, mit dem philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte zusammenzukommen, der angeklagt ist, Verbrechen gegen die Menschheit begangen zu haben. Trump ist bestrebt, Deals zu schliessen, nicht moralische Werte zu formen. Ihm geht es nicht darum, sein Land als ein Modell der Aufklärung zu präsentieren. Er will vielmehr, dass es Macht hat um der Macht willen, denn - «America first».

Trumps Populismus und seine Verachtung für Menschenrechte und demokratische Werte beeinträchtigen die ganze Welt. Das wird ersichtlich, wenn er die Nato attackiert, eine Allianz, deren Wert für Amerika mit einem Male in ökonomischen Massen gemessen wird, und in seinen An--deutungen, dass er auf den Sieg der hyper-natio- nalis-ti-schen Rechten in Europa hofft.

Trumps Normen beeinträchtigen auch uns. Die Direktoren des Kriegs gegen Menschenrechtsorganisationen – ein Krieg, der zugegebenermassen vor seiner Wahl begonnen hat – hat dank Trumps Inspiration jeden Sinn für Scham verloren. Israel legt stets mehr und mehr rassistische Krallen frei.

Trump inspiriert zu einer Atmosphäre des Verständnisses für Rassismus, weshalb ausgekochte Rassisten ihn unterstützen – eingeschlossen jene, die sich zuvor geschämt hatten, ihren Rassismus öffentlich zur Schau zu stellen. Natürlich hat der Rassismus nicht mit Trump seinen Anfang gesehen, doch sein Vorgänger Barack Obama hatte nie gezögert, gegen jede Manifestation von Diskriminierung und Rassimus zu predigen. Diese Norm strahlte seine Administration aus - «Amerika ist ein Licht unter den Nationen».

Wir haben eine andere, dunklere Ära betreten. Doch anstatt den Trumpismus zu bekämpfen, leisten wir ihm Vorschub und machen ihn auch zu einem Mitglied unserer Familie. So ist es beispielsweise schon legitim, das Rechtssystem als tendenziös zu verstehen, die Medien zu verachten, und der gegenwärtigen israelische Regierung zuzugestehen, die Trennung der Kräfte nicht als demokratische Notwendigkeit, sondern nur als Option zu betrachten..

Die Welt lehnt ihn ab, betrachtet ihn als vor-übergehendes Übel und wartet auf den Moment, wenn seine Landsleute sich seiner entledigen. Wir sind effektiv die Einzigen, die Trump willkommen heissen wegen der weitverbreiteten Ansicht, er sei «gut für Israel» (wenigstens so lange, bis er, wenn überhaupt, einen Deal mit den Palästinensern enthüllt, den diejenigen nicht gerne haben werden, die seinen Pfad heiligen.

Premier Binyamin Netanyahus bürgerliche Agenda hat seit jeher der Trumpschen geglichen, nur, dass Trump ihm, im Gegensatz zu früheren Präsidenten, das grüne Licht gegeben hat. Eine gerade Linie zieht sich von der offen sprechenden Justizministerin Ayelet Shaked bis zu den Aktivisten der Tea Party in Amerika. Shakeds unermüd-licher Wunsch der «Regierbarkeit» ist nichts anderes als eine Camouflage für einen laufenden, hartnäckigen Angriff auf genau diese Demokratie, an deren Entwicklung Israel seit der Staatsgründung so unermesslich hart gearbeitet hat.

Der Autor, Mitglied der Israelischen Arbeitspartei, war ein Tourismusminister seines Landes.«Israel legt stets mehr und mehr rassistische Krallen frei.»