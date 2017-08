Königliche Spende für den Tempelberg

JORDANIEN

3. August 2017

Abdullah II soll dem Vernehmen nach dem Waqf 1,4 Millionen Dollar spenden wollen.

Der jordanische König Abdullah II hat dem Vernehmen nach die Absicht, dem Waqf, der islamischen Behörde, die die heiligen Stätten des Tempelbergs in Jerusalem verwaltet, umgerechnet 1,4 Millionen Dollar zu spenden. Den Berichten zufolge soll mit dem Geld der Bau eines islamischen Museums auf dem Gelände finanziert werden. Jordanien, das als Wöchte des Tempelbergs fungiert und den Waqf finanziert, hat in der laufenden Krise mit Israel eine tragende Rolle gespielt. Die Krise war ausgebrochen, nachdem Israel Metalldetektoren an den Eingängen zum Tempelberg installiert hatte, als zuvor drei Terroristen aus der israelisch-arabischen Stadt Umm al-Fahm am 14. Juli im Verlauf einer Attacke zwei israelische Polizisten erschossen hatten, die am Eingang zur heiligen Stätte Wache gestanden hatten. Die für die Verübung des Verbrechens benutzten Waffen sollen zuvor in die Räumlichkeiten des Tempelbergs geschmuggelt und dort versteckt worden sein. – Am Mittwoch erklärte König Abdullah II, seine Regierung würde die Lage in Jerusalem sorgfältig verfolgen. Die Herausforderung sei nach Ansicht des Monarchen eine politische und nicht eine sicherheitstechnische. [TA]