Königliche Ferien für 100 Millionen

TANGER

23. August 2017

Wüstenkönig Salman verwöhnt sich und seine Gefolgschaft.

Viele Leute, unter ihnen auch «Menschen wie Du und ich», verbringen ihre Ferien gerne im marokkanischen Tanger. Zu den Fans des Ortes gehört offensichtlich auch der saudische König Salman. Ende Juli landete er mit seiner Gefolgschaft, bestehend aus über tausend Menschen, - Minister, Berater, Verwandte, Sicherheitspersonal und Angehörige - auf dem Flughafen des international beliebten Ortes. Damit hört aber der Vergleich mit den «Menschen wie Du und ich» bereits auf, wurde der Monarch doch vom marokkanischen Premierminister persönlich mit allem Pomp empfangen. Salman selber bezog seine luxuriöse Villa, die ihm in Tangier zur Verfügung steht, während seine Gefolgschaft in den besten Hotels der Stadt untergebracht wurden. Zu diesem Zweck wurden etwa 800 Hotelzimme gemietet, und 200 Fahrzeuge wurden geleast, zusätzlich zu den Autos, die der Wüstenkönig selber mitbrachte. Es versteht sich von selbst, dass die besten Cateringfirmen für das einmonatige Ferienerlebnis angestellt wurden. Ohne in Details gehen zu wollen, kann gesagt werden, dass das saudisch-königliche Ferienabenteuer die Kleinigkeit von über 100 Millionen Dollar verschlungen haben dürfte. Ein nicht zu unterschätzender Zustupf für die marokkanische Staatsschatulle... TA