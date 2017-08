er Volksmund nannte die in Rumänien geborene Raya Jaglom liebevoll die Königin von Tel Aviv. Der Einfluss der letzte Woche im gesegneten Alter von 98 verstorbenen Frau ging aber weit über die Grenzen der «Stadt ohne Unterbruch» hinaus. 41 Jahre lang war sie eng mit der weltumspannenden jüdischen Wizo-Bewegung verbunden, deren Amt der Weltpräsidentin sie während 26 Jahren zur allseitigen Zufriedenheit versah. Greer Fay Cashman fasste in der «Jerusalem Post» die hervorragendsten Eigenschaften der Verstorbenen wie folgt zusammen: «Zwar war Raya Jaglom am besten bekannt für ihre lange Zugehörigkeit zur Wizo, die sich über fast drei Viertel eines Jahrhunderts hinweg erstreckte, doch sie war auch eine Frau mit vielen Interessen und Errungenschaften, verbunden mit einer ausserordentlichen Fähigkeit, Dinge sowohl auf der organisatorischen als auch auf der persönlichen Seite in die Tat um­gesetzt zu bekommen.» Raya Jaglom bewegte sich mit Würde und ohne Snobismus in internationalen jüdischen Kreisen, wo sie nicht zuletzt dafür bekannt und geschätzt war, dass sie vor allem solchen Menschen individuelle Wärme und Hilfe angedeihen liess, die sehr weit entfernt waren von ihrem eigenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Status.