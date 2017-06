König wollte Netanyahu aus dem Wege gehen

König Mohammed VI

Nach einer Mitteilung des marokkanischen Aussenministeriums hat König Mohammed VI seine Teilnahme am Gipfel von 15 afrikanischen Führern am Sonntag in der liberianischen Haupstadt Monrovia abgesagt, weil auch der israelische Regierungschef Binyamin Netanyahu anwesend sein würde. Die «Jerusalem Post» dagegen zitierte diplomatische Offizielle in Israel, die erklärten, der Monarch habe die Anwesenheit Netanyahus als Ausrede für seine Absage benutzt. Der wirkliche Grund für sein Fernbleiben sei vielmehr die Opposition der ECOWAS, der Wirtschaftsvereinigung westafrikanischer Staaten, gegen die marokkanischen Mitgliedschaft in der Gruppe wegen der Politik Marokkos in der westlichen Sahara. Premier Netanyahu dagegen verliess Israel in der Nacht auf den Sonntag in Richtung Monrovia, wo er vor der ECOWAS reden wird. Dies wird als klares Zeichen für die rasche Annäherung zwischen Israel und des Afrikas der Sub-Sahara interpretiert. Laut «Yediot Achronot» vom Sonntag scheint allerdings in Israel selber, was West-Afrika betrifft, noch nicht alles «business as usual» zu sein. Wenige Stunden vor dem Abflug der israelischen Maschine wies Netanyahu nämlich laut dem Zeitungsbericht Energieminister Steinitz, Vize-Aussenministerin Tzippi Hotovely und Wohnbauminister Uri Ariel an, das Flugzeug wieder zu verlassen und zu Hause zu bleiben. Die Reise sei «zu kurz» für eine derart grosse Delegation, hiess es offiziell. Diesem Argument schenkt niemand wirklich Glauben, vor allem nicht, weil die verhinderten Reiseteilnehmer bereits vor zwei Woche über alle Details des Ausflugs informiert worden seien, einschliesslich der Dauer des Abstechers nach Westafrika. Eher ist denkbar, dass Netanyahu, der in Monrovia verschiedene Kooperationsabkommen und Absichtserklärung unterzeichnet und eine Versöhnung mit Senegal beschlossen hat, den Ruhm für diesen Fortschritt gerne für sich behalten möchte. – Innert einem Jahr absolvierte Netanyahu damit den zweiten Besuch eines amtierenden israelischen Regierungschefs in Afrika, nachdem in den 29 Jahren davor kein israelischer Premier den schwarzen Kontinent mehr besucht hatte. Im Oktober will Netanyahu in Togo an einem weiteren Gipfeltreffen teilnehmen, zu dem rund 25 Staatsmäner aus ganz Afrika erwartet werden. [JU]