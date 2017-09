König verurteilt arabischen Israel-Boykott

BAHRAIN

18. September 2017

Seine Untertanen seien frei, den Jüdischen Staat zu besuchen.

Hamad Bin Isa Al Khalifa, der König des kleinen Golfstaates, verurteilte den arabischen Boykott gegen Israel und erklärte, es stünde seinen Untertanen frei, den Jüdischen Staat zu besuchen. Der Chef des Landes am Persischen Golf, das keine diplomatischen Beziehungen zu Israel unterhält, machte laut «Jerusalem Post» diese Bemerkungen gegenüber Rabbi Abraham Cooper, dem Vorsitzenden des Simon-Wiesenthal-Zentrums in Los Angeles. Das geschah im Rahmen eines ökumenischen Anlasses im Zentrum zur Unterzeichung und Unterstützung einer Deklaration, welche den religiösen Hass und entsprechende Gewalt verurteilt. Cooper und Marvin Hier, sein Partner im Zentrum, besuchten Manama, die Hauptstadt von Bahrain auf Einladung, anfangs 2017. Von einem Spatziergang durch die Stadt zeigte Cooper sich sehr beeindruckt. Neben einer Kirche mit einem grossen Kreuz gleich neben einem Hindu-Tempel entdeckte er 90 Meter weiter eine eindrucksvolle Moschee, und in einem älteren Teil der Stadt befindet sich sogar eine kleine Synagoge, übrigens die einzige in der Gegend des Persischen Golfs. – Am Anlass in Los Angeles unterzeichneten rund 400 Buddhisten, Sikhs, Muslime, Juden und Christen die genannte Deklaration zur vollen Unterstützung der totalen Freiheit der religiösen Wahl, des staatlichen Schutzes von Minderheiten und der Gewährleistung, dass der religiöse Glaube als «Segen für die ganze Menschheit und als Fundament des Friedens in der Welt» diene. Zusammen mit allen Anwesenden standen die arabischen Offiziellen aus Respekt vor dem bahrainischen Nationalorchester, das die israelische Nationalhymne «Hatikva» spielte, ebenso wie die Hymnen Bahrains und der USA. Zu den Gästen am Abend zählten Repräsentante aus Kuwait, Ägypten, Malaysia, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Azerbaidschan. – In Bahrain mit einer Gesamtbevölkerung von 1,423 Millionen Menschen leben laut JP zwischen 36 bis 40 jüdische Einwohner. [TA]