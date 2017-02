König Abdullah und Präsident al-Sissi besprechen Stagnation im Friedensprozess

NACH DEM DREIER-GIPFEL VON AQABA

22. Februar 2017

«Ausser Zweistaatenlösung ist alles gefährlich für den Nahen Osten».

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sissi und Jordaniens König Abdullah II. kamen am Dienstag in Kairo zum Schluss, dass jede nicht auf dem Zweistaatenkonzept basierende Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt gefährliche Konsequenzen für die Region nach sich ziehen würde. Die Errichtung eines Palästinenserstaats sei, wie die beiden Staatsmänner erklärten, im nationalen und pan-arabischen Interesse, und jede Bemühung, den israelisch-palästinensischen Friedensprozess wiederzubeleben, müsse auf der Zweistaatenlösung basieren, der einzigen Lösung für den Konflikt. Die beiden Seiten diskutierten auch, wie es im gemeinsamen Communiqué heisst, künftige Schritte, um den Stillstand im nahöstlichen Friedensprozess zu durchbrechen, speziell nach der Amtsübernahme durch Präsident Trumps US-Administration. Laut der staatlichen jordanischen Nachrichtenagentur Petra sprachen der König und der Staatspräsident auch über die Bewahrung des historischen und religiösen Status von Jerusalem. Jede Veränderung im Status quo könnte, wie sie betonten, die Stabilität und Sicherheit in der ganzen Region beeinträchtigen. [TA]