Koalitionsangst besiegt Verhandlungschance

ISRAEL

Jacques Ungar, 24. Februar 2017

An einem geheimen Gipfeltreffen in Jordanien vor einem Jahr wurde ein Plan für einen regionalen Frieden verhandelt, der an Binyamin Netanyahus Regierungskoalition scheiterte.

Geriet Premierminister Binyamin Netanyahu in den letzten Monaten wiederholt in die Schlagzeilen der israelischen Medien, standen in der Regel die gegen ihn und seine Familie geführten Untersuchungen des mehrschichtigen Korruptionsverdachts im Zentrum von Fakten, Geschichten und Spekulationen. Diese Woche kam es zu einem publizistischen Szenenwechsel und einer kurzfristigen Verschnaufpause für den Regierungschef. Nach einem Tag verlegenen Schweigens musste er zugeben, dass das geheime Gipfeltreffen in der jordanischen Stadt Akkaba zwischen ihm, König Abdullah II., dem damaligen US-Aussenminister John Kerry und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi vor rund einem Jahr tatsächlich stattgefunden hat. Als erste Zeitung berichtete «Haaretz» über dieses wahrlich nicht alltägliche Rendez-vous an den Gestaden des Roten Meeres; andere israelische Medien folgten auf dem Fuss. Dass Netanyahu darauf bestand, derjenige gewesen zu sein, der die Initiative zu dem Gipfeltreffen gegeben habe, und nicht etwa John Kerry, darf als Versuch zur Ehrenrettung durch den israelischen Regierungschef ignoriert werden.

Plan für einen regionalen Frieden

Tatsache ist, dass Netanyahu an einer Sitzung seiner Likud-Minister am Sonntag kurz vor seiner Abreise nach Singapur und Australien bestätigte, dass etwa vor einem Jahr der damalige US-Aussenminister John Kerry in der jordanischen Stadt Akkaba an der genannten Geheimsitzung den Plan für einen regionalen Frieden unterbreitet habe. Letzten Endes akzeptierte Netanyahu den von «Haaretz» in grosser Aufmachung publizierten Plan nicht, weil er, wie er sagte, Mühe hätte, ihn von seiner (rechtslastigen) Regierungskoalition abgesegnet zu bekommen. Das bestätigt einmal mehr das unter anderem vom ehemaligen amerikanischen Aussenminister Henry Kissinger vor Jahren bereits formulierte geflügelte Wort, wonach in Israel die Aussenpolitik eine Funktion der Innen- und Parteipolitik sei. Der in Akkaba von Kerry präsentierte regionale Plan schloss unter anderem die Anerkennung Israels als jüdischen Staat ein und sah die Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern mit Unterstützung der arabischen Staaten vor. Die Reaktionen auf die Publikation in «Haaretz» und die anschliessende Bestätigung des Sachverhalts durch Netanyahu bewegen sich entlang der bekannten Partei- und ideologischen Linien. Oppositionschef Itzhak Herzog von der Zionistischen Union sagte etwa, die Geschichte werde definitiv «die Grösse der Gelegenheit ebenso wie die Grösse der verpassten Gelegenheit» beurteilen. Der Gipfel von Akkaba war der Auslöser der Gespräche zwischen Herzog und Netanyahu über die Bildung einer möglichen grossen Koalition, die zum Schluss im Sande verliefen, hauptsächlich weil der Premier es vorzog, anstatt Herzog Avigdor Lieberman und dessen Partei Israel Beiteinu in die Koalition aufzunehmen und zum Verteidigungsminister zu ernennen. Der Abgeordnete Bezalel Smotrich meinte auf Twitter, die Enthüllungen des Gipfels von Akkaba würden die Wichtigkeit der Rolle seiner Partei in der Koalition illustrieren. «Wir werden fortfahren, die Sicherheit des Staates Israel und des Zionismus zu gewährleisten und zu verhindern, uns auf Abenteuer einzulassen», gelobte Smotrich.

Einfrierung des Siedlungsbau gefordert

Nach der Veröffentlichung des Plans des damaligen US-Aussenministers John Kerry für einen regionalen Nahostfrieden werden immer mehr Details bekannt. So erklärte Oppositionsführer Itzhak Herzog, er habe als Bedingung für seinen Beitritt zur einer Regierung der nationalen Einheit mit Netanyahu im Gefolge der Verhandlungen mit Kerry, König Abdullah II, dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi und Netanyahu eine totale Einfrierung des Siedlungsbau gefordert. «Ich verlangte ein volles Veto für den Siedlungsbau jenseits der 1967er-Grenzen», sagte Herzog in Jerusalem zu den Teilnehmern der Jahrestagung der Präsidentenkonferenz wichtiger jüdischer Organisationen Amerikas. Im Gegensatz wollte er sich für eine Art internationale Zustimmung für die Bautätigkeit innerhalb der Siedlungsblöcke einsetzen. Das Projekt scheiterte aber, als Mitglieder der rechtsgerichteten Koalition des Premierministers sich weigerten, einer Unterscheidung zwischen den grossen Siedlungsblöcken und anderen isolierten Siedlungen zuzustimmen. Sie verlangten vielmehr, dass der Begriff «Blöcke» nicht mehr verwendet werde. Hätte der Regierungschef in den Vertragsentwurf mit «einigen dramatischen Schritten» eingewilligt, hätte die Region sich verändert, meinte Herzog rückblickend. «Er geriet aber unter Druck seiner Kollegen und begann, weich zu werden», zitierte «Haaretz» den Oppositionschef, der ferner enthüllte, dass er in einer grossen Koalition Aussenminister geworden wäre und die Verantwortung für den Friedensprozess übernommen hätte, wären die Gespräche über eine Regierung der nationalen Einheit erfolgreich beendet worden. So weit kam es bekanntlich aber nie.

Gescheitert

Herzog bezichtigte vielmehr Netanyahu, dass er unter dem Druck seiner Koalitionspartner geflohen sei und der Drittseite gegenüber gemachte Zusagen verletzt habe. Die Geschichte werde Netanyahu für dieses Scheitern verurteilen, meinte Herzog, der zur Zeit der Verhandlungen mit Netanyahu seiner Hoffnung Ausdruck verliehen habe, dass die internationale Gemeinschaft schliesslich ein Abkommen akzeptieren könnte, in dessen Rahmen Israel die drei Siedlungsblöcke Maaleh Adumim, Gush Etzion und Ariel in seine Grenzen integrieren könnte. Nun waren für Herzog aber die Äusserungen Netanyahus und Donald Trumps an der gemeinsamen Pressekonferenz in Washington wohl der vorläufige Schlusspunkt seiner Bemühungen um die Rettung des Kerry-Plans. Gegen den kleinkarierten Drang des israelischen Premiers und Likudchefs, seine Koalitionsregierung unter allen Umständen zu retten, war er offensichtlich machtlos. Wörtlich sagte Herzog: «Als ich hörte, dass im Weis-sen Haus die Ein-Staat-Option als Möglichkeit erwähnt wurde und dass unser Premierminister sich wie ein Anwalt verhielt, nur um den Begriff der Zweistaatenlösung zu vermeiden, fühlte ich mich, gelinde gesagt, ungemütlich. Jeder Israeli sollte in Schweiss gebadet aufwachen angesichts des an Bosnien und Syrien erinnernden Albtraums und des Risikos, den Nationenstaat des jüdischen Volkes zu verlieren.»