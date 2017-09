NEW YORK

Koalition für die Rohingya

20. September 2017

Unter dem Akronym J.A.C.O.B. (Jewish Allicance of Concern Over Burma) kamen Vertreter von über 20 jüdischen Organisationen, darunter etwa die Anti-Defamation League und HIAS, vor den Vereinten Nationen in New York zusammen, um den Völkermord an den Rohingya anzuprangern.