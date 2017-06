Knessetmitglieder in der Schweiz

BERN

16. Juni 2017

Vergangene Woche empfing Nationalrätin Corina Eichenberger-Walther, Präsidentin der Gesellschaft Schweiz-Israel und der Europäischen Allianz für Israel, eine Knesset-Delegation unter der Leitung von David Amsalem, dem Präsidenten der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Israel-Schweiz und Vorsitzender des Ausschusses für innere Angelegenheiten und Umwelt. Im Anschluss daran hiess der Nationalrat und Präsident der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Schweiz-Israel, Erich von Siebenthal, die Knessetmitglieder David Amsalem, Abdullah Abu Marouf und Akram Hasson in Bern willkommen. An dem Anlass anwesend war auch der israelische Botschafter in Bern, Jacob Keidar (l.).